Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
27.04.2024 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 18:10 | Обновлено 26 апреля 2024, 18:56
596
4

Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне едут за реваншем

26 апреля 2024, 18:10 | Обновлено 26 апреля 2024, 18:56
596
4
Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» встретится с «Динамо». «Бело-синие» ведут борьбу за чемпионство, а днепряне пытаются удержать место в еврокубковой зоне.

Днепр-1

После зимнего перерыва спортклубовцы демонстрируют неубедительные результаты: в восьми матчах команда Юрия Максимова одержала всего 2 победы. Правда, за это время «Днепр-1» потерпел всего одно поражение: в основном в 2024-м днепряне завершали встречи с ничейным результатом. Так произошло и в прошлом туре, когда спортклубовцы поделили очки с одним из аутсайдеров чемпионата «Вересом». Команды обменялись голами в первом тайме: на результативный удар Дахновского днепряне ответили голом в исполнении Адамюка.

Возможно, немалая доля падения качества игры днепрян связана с тем, что днепровский клуб не смог качественно усилиться в зимнее межсезонье. Напомним, в конце декабря прошлого года на «Днепр-1» был наложен трансферный бан из-за задолженности по зарплате перед бывшим тренером команды Игорем Йовичевичем и несколькими игроками, который сняли только в конце февраля. «В зимний перерыв нас оставило много ребят – шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент. У нас был трансферный бан, все это было тяжело, и мы понимали, что 13 футболистами мы не потянем чемпионат», - отметил Юрий Максимов после матча с «Вересом».

Тем не менее, «Днепр-1» находится на четвертом месте и продолжает бороться за попадание в еврокубки. Но удержать свою позицию днепрянам будет непросто, ведь после «Динамо» спортклубовцев ждут дуэли с «Шахтером» и «Кривбассом». Да и «Александрия» с «Черноморцем» являются весьма неудобными соперниками. Болельщикам днепровской команды остается надеяться, что у футболистов «Днепра-1» хватит сил и мотивации для достижения поставленной задачи.

Динамо

Киевский клуб продолжает вести борьбу за чемпионское звание. Отставание «бело-синих» от возглавляющего турнирную таблицу «Шахтера» составляет четыре очка. С середины ноября киевляне в чемпионате не знают поражений, по показателю забитых голов имея наилучший показатель среди всех команд турнира. Предыдущее поражение «динамовцы» потерпели еще под руководством Мирчи Луческу проиграв «горнякам» со счетом 0:1.

Неделю назад киевляне встречались с житомирским «Полесьем» и одержали уверенную победу со счетом 3:0 (голы забили Ванат, Шапаренко и Буяльский). Именно представители «Динамо» удостоились признания по итогам прошлого тура: лучшим игроком назвали Шапаренко, а лучшим тренером стал Шовковский. На этой неделе продлил контракт с киевским клубом лучший бомбардир текущего чемпионата Ванат.

Готов вернуться на поле Назар Волошин, пропустивший предыдущий матч своей команды из-за дисквалификации. Восстановился после болезни Бражко, который также сможет помочь «бело-синим». «Я болел, был дома, в течение 5 дней не вставал с постели, имел непростую болезнь и высокую температуру. Но сейчас уже все хорошо, я продолжаю тренировку, чувствую себя «свежей». Очень скучал по команде и по футболу», - рассказал опорный полузащитник, пропустивший поединки «Динамо» с «Минаем» и «Полесьем».

Статистика встреч

Предстоящая дуэль станет юбилейной, 10-й, для «Днепра-1» и «Динамо». Ранее эти команды никогда не заканчивали очные поединки вничью: шесть побед одержали киевляне и трижды успех праздновали спортклубовцы. В первом круге нынешнего чемпионата днепряне обыграли «динамовцев» с минимальным счетом. Единственный гол в первом тайме забил Гуцуляк.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужны очки, так что ожидаем бескомпромиссную борьбу в субботнем поединке. И все же, отдадим предпочтение киевлянам, которые на данный момент демонстрируют более качественный футбол. Легко подопечным Шовковского в Днепре не будет, но думаем, что киевская команда наберет три очка.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Леднев, Очеретько, Горбунов, Танчик, Гуцуляк.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

27 апреля, суббота

«Днепр-1» – «Динамо»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
По теме:
ЛНЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Бразилец Колоса выздоровел, два игрока не готовятся к матчу с Александрией
Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26 апреля 2024, 17:41 1
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в Ла Лиге

Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 26 апреля 2024, 07:31 0
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

«Фейеноорд» гарантировал себе участие в главном еврокубком турнире

6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
Теннис | 25.04.2024, 19:15
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Футбол | 26.04.2024, 16:11
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26.04.2024, 12:40
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Удачі,Динамо !!!
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Арбітр з ДНОнєтской області. Ще й з расіянським прізвиськом. Мабуть випадково)
Ответить
+2
Лига конференций без динамо
Минусовых если не подкупили, то им по силам обыграть дырявых опзжшников, конечно если у судейке не полный гардероб шуб уже
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
ВИДЕО. Большая драка во время матча женского чемпионата Украины по футболу
24.04.2024, 16:48 6
Футбол
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
24.04.2024, 21:29 1
Футбол
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
25.04.2024, 00:13 8
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
26.04.2024, 12:51 5
Хоккей
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем