В субботу, 27 апреля, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» встретится с «Динамо». «Бело-синие» ведут борьбу за чемпионство, а днепряне пытаются удержать место в еврокубковой зоне.

Днепр-1

После зимнего перерыва спортклубовцы демонстрируют неубедительные результаты: в восьми матчах команда Юрия Максимова одержала всего 2 победы. Правда, за это время «Днепр-1» потерпел всего одно поражение: в основном в 2024-м днепряне завершали встречи с ничейным результатом. Так произошло и в прошлом туре, когда спортклубовцы поделили очки с одним из аутсайдеров чемпионата «Вересом». Команды обменялись голами в первом тайме: на результативный удар Дахновского днепряне ответили голом в исполнении Адамюка.

Возможно, немалая доля падения качества игры днепрян связана с тем, что днепровский клуб не смог качественно усилиться в зимнее межсезонье. Напомним, в конце декабря прошлого года на «Днепр-1» был наложен трансферный бан из-за задолженности по зарплате перед бывшим тренером команды Игорем Йовичевичем и несколькими игроками, который сняли только в конце февраля. «В зимний перерыв нас оставило много ребят – шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент. У нас был трансферный бан, все это было тяжело, и мы понимали, что 13 футболистами мы не потянем чемпионат», - отметил Юрий Максимов после матча с «Вересом».

Тем не менее, «Днепр-1» находится на четвертом месте и продолжает бороться за попадание в еврокубки. Но удержать свою позицию днепрянам будет непросто, ведь после «Динамо» спортклубовцев ждут дуэли с «Шахтером» и «Кривбассом». Да и «Александрия» с «Черноморцем» являются весьма неудобными соперниками. Болельщикам днепровской команды остается надеяться, что у футболистов «Днепра-1» хватит сил и мотивации для достижения поставленной задачи.

Динамо

Киевский клуб продолжает вести борьбу за чемпионское звание. Отставание «бело-синих» от возглавляющего турнирную таблицу «Шахтера» составляет четыре очка. С середины ноября киевляне в чемпионате не знают поражений, по показателю забитых голов имея наилучший показатель среди всех команд турнира. Предыдущее поражение «динамовцы» потерпели еще под руководством Мирчи Луческу проиграв «горнякам» со счетом 0:1.

Неделю назад киевляне встречались с житомирским «Полесьем» и одержали уверенную победу со счетом 3:0 (голы забили Ванат, Шапаренко и Буяльский). Именно представители «Динамо» удостоились признания по итогам прошлого тура: лучшим игроком назвали Шапаренко, а лучшим тренером стал Шовковский. На этой неделе продлил контракт с киевским клубом лучший бомбардир текущего чемпионата Ванат.

Готов вернуться на поле Назар Волошин, пропустивший предыдущий матч своей команды из-за дисквалификации. Восстановился после болезни Бражко, который также сможет помочь «бело-синим». «Я болел, был дома, в течение 5 дней не вставал с постели, имел непростую болезнь и высокую температуру. Но сейчас уже все хорошо, я продолжаю тренировку, чувствую себя «свежей». Очень скучал по команде и по футболу», - рассказал опорный полузащитник, пропустивший поединки «Динамо» с «Минаем» и «Полесьем».

Статистика встреч

Предстоящая дуэль станет юбилейной, 10-й, для «Днепра-1» и «Динамо». Ранее эти команды никогда не заканчивали очные поединки вничью: шесть побед одержали киевляне и трижды успех праздновали спортклубовцы. В первом круге нынешнего чемпионата днепряне обыграли «динамовцев» с минимальным счетом. Единственный гол в первом тайме забил Гуцуляк.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужны очки, так что ожидаем бескомпромиссную борьбу в субботнем поединке. И все же, отдадим предпочтение киевлянам, которые на данный момент демонстрируют более качественный футбол. Легко подопечным Шовковского в Днепре не будет, но думаем, что киевская команда наберет три очка.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Леднев, Очеретько, Горбунов, Танчик, Гуцуляк.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

27 апреля, суббота