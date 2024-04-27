ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»

Наставник Динамо Александр Шовковский оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против Днепра-1, в котором киевляне забили победный гол в компенсированное время.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам возможность выходить на поле и дарить такие необходимые эмоции, которых нам сейчас не хватает. В стране идет война, они защищают наши земли, и делают все возможное для того, чтобы наш футбол не исчез. Поэтому еще раз им поклон и благодарность. Мы со своей стороны будем помогать им всем, чем только сможем.

Всегда матчи с «Днепром» и «Днепром-1» очень интересные, всегда очень непростые. Это тянется еще со времен, когда мы были в другой стране. Всегда было интересно, но всегда было непросто. Да, наши клубы дружны между собой, но дружеские отношения заканчиваются, когда выходишь на футбольное поле.

Мы настраивались на сложный матч, понимали, за счет чего играет наш соперник, говорили ребятам, что придется выполнять много беговой работы, много придется терпеть, что должны выполнять установку на игру, а также что мы должны делать, чтобы найти свои моменты в атаке.

К сожалению, пропустили необязательный гол, можно сказать, что подарили его сопернику. Наши центральные защитники не имеют права играть таким образом и разрешать забивать сопернику в таких ситуациях. Но я благодарю всю команду, что она собралась, проявила характер, в концовке дожала соперника и вырвала победу.

– Почему вышли такие разные таймы у вашей команды: первый без обострений и второй с большим количеством моментов?

– Мы играли против соперника, который тоже готовился, изучал, как мы играем, как строим свою игру. В перерыве пришлось внести определенные коррективы, чтобы найти и использовать их моменты.

У нас и в первом тайме были моменты – например, со стандартных положений, и мы могли забивать. Но в перерыве матча сделали определенные замечания и футболисты во втором тайме их выполнили. Также в футболе нужно терпеть до конца и играть до финального свистка.

– Было много разговоров о желании вашего клуба перенести этот матч в Киев. Как вы можете это прокомментировать?

– Команда готовится к игре, к сопернику, изучает его тактические действия, перемещение на футбольном поле его игроков. Я, как тренер, непосредственно готовлю команду к матчу на футбольном поле. Все остальное происходит не при моем участии. Потому комментировать здесь что-то мне не с руки. Надеюсь, мы и дальше будем играть так, как это должно происходить по регламенту.

– Ваше мнение по поводу удаления Тымчика и эпизод с потенциальным пенальти?

– Как я видел эпизод со своей стороны, соперник держал Бражко и борцовским приемом его опрокинул на поле. Наши игроки тоже видели этот момент. Я не одобряю решение, когда играют не до конца, и неправильно было выбивать мяч за поле. Судья должен был дать доиграть до конца, и мы были не готовы к этой ситуации. Удаление мы «привезли» сами себе.

Можно смотреть, был пенальти или не был, было удаление или не было. Да, Тымчик тянулся за игроком, не прыгал сзади – мне так показалось. Была красная карточка, но мы продолжали терпеть и понимали, что если будем психологически устойчивы, то у нас еще будет момент, чтобы забить. Так и вышло.

– Какие ваши слова помогли команде в перерыве?

– Вы должны понимать простую вещь. Происходящее в раздевалке всегда там и будет оставаться. Я никогда не буду рассказывать о тактических изменениях, я никогда не буду рассказывать о каких-либо эмоциональных или психологических установках.

Команда понимала, что нам нужно начинать с 0:1, что есть моменты, которые нам должны сыграть на руку. Мы немного перестроили свои действия. Безусловно, нам нужно было прибавлять в скорости, чтобы соперник тратил больше сил. Когда так происходит, то команда соперника немного отвлекается и не до конца соблюдает дисциплину. Это нормально и объективно, это особенность любого человека, поэтому нужно терпеть до конца, до последнего момента и верить в то, что мы готовы выполнять стоящие перед нами задачи.