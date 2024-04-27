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  4. Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 15:45 |
1289
0

Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 15:45 |
1289
0
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
ФК Днепр-1

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

❗️ Видео голов доступно в Telegram!

УПЛ 2023/24. 26-й тур. 27 апреля

Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2

Голы: Гуцуляк, 42 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1

Удаление: Тымчик, 88

(новость обновляется)

Видеозапись матча Днепр-1 – Динамо

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Алексей Гуцуляк Владислав Кабаев Александр Тымчик удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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