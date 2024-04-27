Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

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УПЛ 2023/24. 26-й тур. 27 апреля

Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2

Голы: Гуцуляк, 42 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1



Удаление: Тымчик, 88



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Видеозапись матча Днепр-1 – Динамо