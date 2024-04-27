Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 15:45 |
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Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
27 апреля 2024, 15:45 |
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27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.
❗️ Видео голов доступно в Telegram!
УПЛ 2023/24. 26-й тур. 27 апреля
Днепр-1 – Динамо Киев – 1:2
Голы: Гуцуляк, 42 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1
Удаление: Тымчик, 88
(новость обновляется)
Видеозапись матча Днепр-1 – Динамо
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