В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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«Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.