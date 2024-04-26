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Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:40
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Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
Стенограмма матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу
26 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:40
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Динамо» Киев.
Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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