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Чемпионат Украины
Днепр-1
27.04.2024 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:40
86
0

Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу

26 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:40
86
0
Днепр-1 – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Динамо» Киев.

Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. «Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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