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Днепр-1
27.04.2024 13:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 15:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:54
2848
71

Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1

Команда Александра Шовковского добилась победы в меньшинстве

27 апреля 2024, 15:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:54
2848
71
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
ФК Динамо Киев

Команды едва-едва успели войти в игру и присмотреться друг к другу, как им пришлось брать паузу из-за воздушной тревоги. Игра получилась прерванной минут на 45. Столь продолжительная остановка встречи никак позитивно на настрое соперников не сказалось.

Едва игра возобновилась после отбоя тревоги, как она пошла по тому же сценарию, который имела до остановки. Существенного перевеса не было ни у игроков «Днепра-1», ни у футболистов «Динамо». Попеременно игровая инициатива переходила от одной стороны к другой, однако команды надолго преимущество не получали.

В борьбе команд не было места угрозам и опасным ситуациям. На поле имелось внутреннее напряжение, но не более. По большому счету, не было бы ничего удивительного, если бы такая картина сохранилась до перерыва. Однако на 43-й минуте ход поединка в сторону хозяев индивидуальными действиями качнул Гуцуляк.

Он перед самой лицевой линией поля корпусом оттер от мяча Попова, которого один на один с нападающим бросил Михавко. После этого Гуцуляк получил пространство и возможность, чтобы уверенно разобраться с Бущаном. 1:0.

Гости из Киева после полноценного перерыва очень быстро отыгрались. Защита «Днепра-1» дрогнула под давлением, которое на нее оказали динамовцы, едва встреча возобновилась, и Кабаев стал автором гола в ответ. 1:1.

Добившись успеха, игроки «Динамо» продолжили диктовать свои условия. Они больше владели мячом, нежели хозяева поля, но не могли трансформировать это свое преимущество в опасные моменты. Лишь в общем они смотрелись предпочтительнее, но никак не в частности. Чтобы помочь подопечным, Александр Шовковский уже на 59-й минуте произвел две замены, а под занавес поединка бросил в игру свежих Супрягу и Шепелева. Юрий Максимов из «Днепра-1» ротацией игроков не отвечал. Неужели он рассчитывал на стойкость команды? Ответ на этот вопрос получен не был, так как команды выдали огненную концовку.

На 88-й минуте «Динамо» осталось вдесятером после удаления с поля Тымчика. Однако именно в численном меньшинстве гости смогли забить победный гол. За 6 секунд до завершения основного времени поединка Ванат поставил точку в быстрой атаке своей команды. 1:2!

Игроки «Днепра-1» могли отыграться – Бущан на третьей компенсированной минуте спас команду после дальнего прицельного удара в исполнении Сарапия.

«Динамо», добившись победы, осталось на 2-м месте в таблице УПЛ, имея 57 очков. «Днепр-1» идет четвертым с 45 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Днепр-1» – «Динамо» – 1:2

Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90

Сарапий, 33, Мирошниченко, 73, Сваток, 90+1, Гаджиев, 90+4, Горбунов, 90+5 – Шапаренко, 44, Андриевский, 47, Ярмоленко, 52, Дячук, 72

Тымчик, 88 (Динамо)

«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Рубчинский (Горбунов, 85), Бабенко, Мирошниченко (Гаджиев, 90+2), Очеретько, Леднев, Гуцуляк.

«Динамо»: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 66), Тымчик, Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Андриевский (Бражко, 59), Кабаев (Супряга, 82), Буяльский, Ванат.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Днепр-Арена» (г.Днепр)

ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
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Динамо Киев Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 71
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Умник
Тяжелая победа
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+8
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AleksDnipro
Загалом в Дніпрі все стабільно.
Пропустити на контрі, коли нікуди вже не треба було тікати.
Виняткова тупість.
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+6
FunnyCat_____
кстати хочется похвалить СаШо за своевременные и действенные замены
днепр играл очень организовано, но в конце уже заметно сел физически, а у ДК были свежие футболисты!
ну и смешно как очень вероятную пенку Иванов даже не захотел рассмотреть внимательнее 
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+5
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avk2307
Динамо з Перемогою!!!
Такі перемоги додають гравцям енергії на майбутні ігри.
Арбітр максимально нагородив обидві команди картками бо їм же ж з Шахтарем грати.
Ну але що поробиш, треба і з цим боротися і перемагати!!!
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+5
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serhiy
Ну що сказати .
Усіх вболівальників найулюбленішого клубу України - вітаю з тяжкою перемогою. 
Такого зарядженого Дніпра мінус один я ще не бачив. Мотивація зашкалювала,напевно добре там капнути мало на кишеню.  А так захист як завжди, добре що атака виручає. Все в наших руках (ногах ).Кожен матч як фінал.
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+4
FunnyCat_____
купите нормального состоявшегося ЦЗ летом, и при условии что массово не уйдут лидеры вполне симпатичный состав у ДК!
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+4
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Pavel_i_CO
Фєдька пише, що не дивився матч, зате настрочив першим коментар і про відскок якийсь згадав)) До речі, там якогось щура на ношах понесли кудись. Мінус щур
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+4
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Pavel_i_CO
Передивився момент з Бражко. Пенальті 100%. А днонєтскій арбітр навіть повтор став дивитися, і одразу після цього моменту вилучив Тимчика. Повторюсь, будемо дивитись скільки матчів дискваліфікації отримає динамівець. Щур Зубков, за пряму червону, отримав лише два матчі дисквала 
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+3
sahka1981
Ну молодці, перемога на характері, знову в меншості, навіть Супряга гольову віддав! Лице Сватка після пропущеного 2 и'яча... трішечки не дотягнули до премії)
А динамівці характер показали, витягнули матч! 
Тепер на Жирону.
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+3
FunnyCat_____
Сегодня прям красавцы, аж гордость берет за команду!
 Супрягу с голевым действием, молодец что решил не бить сам, а отдавать.
ФедяАК 228, сразу отправляю 100 баксов на карту, если скинешь фотку своей рожи на 91-й минуте
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+3
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😼
Перший тайм не дивився, а от другий все ж таки встиг подивитися кінцівку матчу і скажу, що вже були думки про те, що рахунок залишиться 1:1, але після заміни Динамо досягли приємного результату і звісно за це величезне ДЯКУЮ Шовковському, молодець! дуже вчасно.
Мої вітання всім вболівальникам, команда рухається далі. З перемогою Динамо Київ!
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+2
zzg77
Судья 200% кротяра!!
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+2
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FunnyCat_____
а арбитр иванов как и ак228 сегодня останутся без бабла
 хотя в случае феди может еще попадется какой то шальной дальнобойщик 
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+2
FunnyCat_____
Кабаев в роли инсайда довльно ничего смотрится
 вообще при СаШО он как то преобразился что ли
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+1
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Pavel_i_CO
Подарували позитивні емоції динамівці. Тепер вболіваємо за ЛНЗ. Подивимось на скільки Тимчика дискваліфікують. Нагадаю що щур Зубков лише два матчі дисквала отримав за пряму червону.
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+1
Выталкиватель парашутистов
У меня вопрос к якобы руководителю судейского комитета Кате Монзуль - а как так получилось, что донецкий ушлепок судил Динамо? Мы то все знаем его пламенную любовь ко всему донецкому и полная зависимость от пожеланий ахметки, странно,очень странно... Но не смотря на все старания этого продажнего арбитра, Динамо смогло победить. Молодцы... А если Иванова не накажут после этой провальной для него игры - то я буду окончательно убежден, что шахтеров тащат на первое место...
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0
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etorfine
Я хоч і не за динамо, але не хотілося вбитої інтриги, хай між собою в класіко вирішують))
У Максимова геть немає кого на заміну випускати , Сашо півкоманди змінив
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0
Gargantua
настоящие мужчины и бойцы
Обыграли соперника, бабло Ахметова и даже продажного арбитра.
Уважение!
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-1
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nikbard
Вазелин не забуть на Евро кубки!!
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-6
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OtsoCity
лайно суркисів (динамо), всеодно  буде без трофеїв в цьому сезоні 
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-6
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