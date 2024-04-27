Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1

Команды едва-едва успели войти в игру и присмотреться друг к другу, как им пришлось брать паузу из-за воздушной тревоги. Игра получилась прерванной минут на 45. Столь продолжительная остановка встречи никак позитивно на настрое соперников не сказалось.

Едва игра возобновилась после отбоя тревоги, как она пошла по тому же сценарию, который имела до остановки. Существенного перевеса не было ни у игроков «Днепра-1», ни у футболистов «Динамо». Попеременно игровая инициатива переходила от одной стороны к другой, однако команды надолго преимущество не получали.

В борьбе команд не было места угрозам и опасным ситуациям. На поле имелось внутреннее напряжение, но не более. По большому счету, не было бы ничего удивительного, если бы такая картина сохранилась до перерыва. Однако на 43-й минуте ход поединка в сторону хозяев индивидуальными действиями качнул Гуцуляк.

Он перед самой лицевой линией поля корпусом оттер от мяча Попова, которого один на один с нападающим бросил Михавко. После этого Гуцуляк получил пространство и возможность, чтобы уверенно разобраться с Бущаном. 1:0.

Гости из Киева после полноценного перерыва очень быстро отыгрались. Защита «Днепра-1» дрогнула под давлением, которое на нее оказали динамовцы, едва встреча возобновилась, и Кабаев стал автором гола в ответ. 1:1.

Добившись успеха, игроки «Динамо» продолжили диктовать свои условия. Они больше владели мячом, нежели хозяева поля, но не могли трансформировать это свое преимущество в опасные моменты. Лишь в общем они смотрелись предпочтительнее, но никак не в частности. Чтобы помочь подопечным, Александр Шовковский уже на 59-й минуте произвел две замены, а под занавес поединка бросил в игру свежих Супрягу и Шепелева. Юрий Максимов из «Днепра-1» ротацией игроков не отвечал. Неужели он рассчитывал на стойкость команды? Ответ на этот вопрос получен не был, так как команды выдали огненную концовку.

На 88-й минуте «Динамо» осталось вдесятером после удаления с поля Тымчика. Однако именно в численном меньшинстве гости смогли забить победный гол. За 6 секунд до завершения основного времени поединка Ванат поставил точку в быстрой атаке своей команды. 1:2!

Игроки «Днепра-1» могли отыграться – Бущан на третьей компенсированной минуте спас команду после дальнего прицельного удара в исполнении Сарапия.

«Динамо», добившись победы, осталось на 2-м месте в таблице УПЛ, имея 57 очков. «Днепр-1» идет четвертым с 45 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Днепр-1» – «Динамо» – 1:2

Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90

Сарапий, 33, Мирошниченко, 73, Сваток, 90+1, Гаджиев, 90+4, Горбунов, 90+5 – Шапаренко, 44, Андриевский, 47, Ярмоленко, 52, Дячук, 72

Тымчик, 88 (Динамо)

«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Рубчинский (Горбунов, 85), Бабенко, Мирошниченко (Гаджиев, 90+2), Очеретько, Леднев, Гуцуляк.

«Динамо»: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 66), Тымчик, Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Андриевский (Бражко, 59), Кабаев (Супряга, 82), Буяльский, Ванат.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Днепр-Арена» (г.Днепр)

ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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