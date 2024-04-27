Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Команда Александра Шовковского добилась победы в меньшинстве
Команды едва-едва успели войти в игру и присмотреться друг к другу, как им пришлось брать паузу из-за воздушной тревоги. Игра получилась прерванной минут на 45. Столь продолжительная остановка встречи никак позитивно на настрое соперников не сказалось.
Едва игра возобновилась после отбоя тревоги, как она пошла по тому же сценарию, который имела до остановки. Существенного перевеса не было ни у игроков «Днепра-1», ни у футболистов «Динамо». Попеременно игровая инициатива переходила от одной стороны к другой, однако команды надолго преимущество не получали.
В борьбе команд не было места угрозам и опасным ситуациям. На поле имелось внутреннее напряжение, но не более. По большому счету, не было бы ничего удивительного, если бы такая картина сохранилась до перерыва. Однако на 43-й минуте ход поединка в сторону хозяев индивидуальными действиями качнул Гуцуляк.
Он перед самой лицевой линией поля корпусом оттер от мяча Попова, которого один на один с нападающим бросил Михавко. После этого Гуцуляк получил пространство и возможность, чтобы уверенно разобраться с Бущаном. 1:0.
Гости из Киева после полноценного перерыва очень быстро отыгрались. Защита «Днепра-1» дрогнула под давлением, которое на нее оказали динамовцы, едва встреча возобновилась, и Кабаев стал автором гола в ответ. 1:1.
Добившись успеха, игроки «Динамо» продолжили диктовать свои условия. Они больше владели мячом, нежели хозяева поля, но не могли трансформировать это свое преимущество в опасные моменты. Лишь в общем они смотрелись предпочтительнее, но никак не в частности. Чтобы помочь подопечным, Александр Шовковский уже на 59-й минуте произвел две замены, а под занавес поединка бросил в игру свежих Супрягу и Шепелева. Юрий Максимов из «Днепра-1» ротацией игроков не отвечал. Неужели он рассчитывал на стойкость команды? Ответ на этот вопрос получен не был, так как команды выдали огненную концовку.
На 88-й минуте «Динамо» осталось вдесятером после удаления с поля Тымчика. Однако именно в численном меньшинстве гости смогли забить победный гол. За 6 секунд до завершения основного времени поединка Ванат поставил точку в быстрой атаке своей команды. 1:2!
Игроки «Днепра-1» могли отыграться – Бущан на третьей компенсированной минуте спас команду после дальнего прицельного удара в исполнении Сарапия.
«Динамо», добившись победы, осталось на 2-м месте в таблице УПЛ, имея 57 очков. «Днепр-1» идет четвертым с 45 пунктами.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур
«Днепр-1» – «Динамо» – 1:2
Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90
Сарапий, 33, Мирошниченко, 73, Сваток, 90+1, Гаджиев, 90+4, Горбунов, 90+5 – Шапаренко, 44, Андриевский, 47, Ярмоленко, 52, Дячук, 72
Тымчик, 88 (Динамо)
«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Рубчинский (Горбунов, 85), Бабенко, Мирошниченко (Гаджиев, 90+2), Очеретько, Леднев, Гуцуляк.
«Динамо»: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 66), Тымчик, Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Андриевский (Бражко, 59), Кабаев (Супряга, 82), Буяльский, Ванат.
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Стадион «Днепр-Арена» (г.Днепр)
ДНЕПР-1 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Пропустити на контрі, коли нікуди вже не треба було тікати.
Виняткова тупість.
днепр играл очень организовано, но в конце уже заметно сел физически, а у ДК были свежие футболисты!
ну и смешно как очень вероятную пенку Иванов даже не захотел рассмотреть внимательнее
Такі перемоги додають гравцям енергії на майбутні ігри.
Арбітр максимально нагородив обидві команди картками бо їм же ж з Шахтарем грати.
Ну але що поробиш, треба і з цим боротися і перемагати!!!
Усіх вболівальників найулюбленішого клубу України - вітаю з тяжкою перемогою.
Такого зарядженого Дніпра мінус один я ще не бачив. Мотивація зашкалювала,напевно добре там капнути мало на кишеню. А так захист як завжди, добре що атака виручає. Все в наших руках (ногах ).Кожен матч як фінал.
А динамівці характер показали, витягнули матч!
Тепер на Жирону.
Супрягу с голевым действием, молодец что решил не бить сам, а отдавать.
ФедяАК 228, сразу отправляю 100 баксов на карту, если скинешь фотку своей рожи на 91-й минуте
Мої вітання всім вболівальникам, команда рухається далі. З перемогою Динамо Київ!
хотя в случае феди может еще попадется какой то шальной дальнобойщик
вообще при СаШО он как то преобразился что ли
У Максимова геть немає кого на заміну випускати , Сашо півкоманди змінив
Обыграли соперника, бабло Ахметова и даже продажного арбитра.
Уважение!