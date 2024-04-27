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Молодежные турниры
27 апреля 2024, 04:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 05:05
315
0

МИХАЙЛЕНКО: «Сначала попробуем выйти в полуфинал Евро-2024 U-19»

Коуч сборной Украины U-19 рассказал о задачах команды

27 апреля 2024, 04:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 05:05
315
0
МИХАЙЛЕНКО: «Сначала попробуем выйти в полуфинал Евро-2024 U-19»
УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о футболе, который хочет демонстрировать его команда, соперниках на Евро-2024 и усовершенствовании игры сине-желтых.

Юношеская сборная U-19 в финальной части европейского первенства попала в группу А, где сыграет с командами Северной Ирландии, Норвегии и Италии. Наставник сине-желтых Дмитрий Михайленко поделился своими мыслями о грядущем турнире и выступлении на нем своих подопечных:

«Прежде всего, я хочу подчеркнуть – мы все делаем для того, чтобы наши игроки присоединились к рядам первой сборной. Мы стараемся играть в современный футбол – такой, в какой играет национальная команда. Нацеливаем исполнителей, прежде всего, на то, чтобы они не волновались, не боялись делать ошибки и играли в современный футбол.

Что мы под этим подразумеваем? Действовать с позиции силы даже если мы играем против очень хорошего противника, не бояться, не прижиматься к своим воротам, а пытаться навязывать свою силу, свою волю сопернику. Играть в пас, от своих ворот выходить через комбинации, создавать большинство, играть между линиями, много угрожать воротам. И если противник владеет мячом, то быть активным, не бояться прессинговать его как можно выше, и если он проходит нас – быстро возвращаться за линию мяча.

Соперники? Я видел только одну сборную – команду Италии, когда мы готовились к матчу со Швейцарией. Помню ее – итальянцы играли с большим преимуществом, но уступили – 0:1. Это я хочу сказать, что со всеми можно играть и всех побеждать.

Как болельщик, я был на поединке Италия U-17 – Украина U-17 игроков 2006 года рождения на Кипре. Хотя итальянцы тогда победили, там не было футболистов, которые играли бы лучше наших. Они выиграли только за счет тактики, более разумных действий на последних 25 метрах поля и четкой игры в обороне. Но это не была команда, имевшая большое преимущество. Обычные футболисты, много внимания уделяющие тактике, – Италия такова.

Что касается Норвегии, то прошло время, когда она играла в примитивный футбол. Сейчас норвежцы меняют подход к молодым людям и играют атлетически и комбинационно. Нам уже приходилось встречаться с Норвегией и соперник демонстрировал очень достойный уровень. Там много игроков ведущих европейских клубов, потому это будет достойный противник.

Что касается нашего совершенствования, то улучшить следует многое. Но нужно ставить перед собой максимальную цель и потребовать от всех игроков полной отдачи. Надо попытаться сначала выйти в полуфинал, а дальше будем нацеливаться на что-то большее».

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видео интервью Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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