Исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров
Заседание Исполкома УАФ состоялось 26 апреля
Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого состоялось 26 апреля, утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:
Решение принято на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины.
Состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:
- Александр Брагин
- Анна Гнездовская
- Александр Горобец
- Владимир Гримайло
- Владислав Заец-Терех
- Алексей Изотов
- Виктор Крыжановский
- Наталья Кукуруза
- Александр Силаев
- Федор Якимов
Исполком УАФ утвердил Александра Волкова, Сергея Коваля, Романа Морозова, Алису Савич и Владимира Филипповича в качестве кандидатов, среди которых члены Палаты по разрешению споров УАФ должны избрать председателя и заместителя председателя.
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