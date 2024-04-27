Исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров

Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого состоялось 26 апреля, утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

Решение принято на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины.

Состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

Александр Брагин

Анна Гнездовская

Александр Горобец

Владимир Гримайло

Владислав Заец-Терех

Алексей Изотов

Виктор Крыжановский

Наталья Кукуруза

Александр Силаев

Федор Якимов

Исполком УАФ утвердил Александра Волкова, Сергея Коваля, Романа Морозова, Алису Савич и Владимира Филипповича в качестве кандидатов, среди которых члены Палаты по разрешению споров УАФ должны избрать председателя и заместителя председателя.