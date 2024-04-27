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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:56
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0

Исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров

Заседание Исполкома УАФ состоялось 26 апреля

27 апреля 2024, 03:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 03:56
27
0
Исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров
УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого состоялось 26 апреля, утвердил следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

Решение принято на основании предложений Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины», Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины.

Состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

  • Александр Брагин
  • Анна Гнездовская
  • Александр Горобец
  • Владимир Гримайло
  • Владислав Заец-Терех
  • Алексей Изотов
  • Виктор Крыжановский
  • Наталья Кукуруза
  • Александр Силаев
  • Федор Якимов

Исполком УАФ утвердил Александра Волкова, Сергея Коваля, Романа Морозова, Алису Савич и Владимира Филипповича в качестве кандидатов, среди которых члены Палаты по разрешению споров УАФ должны избрать председателя и заместителя председателя.

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Украинская ассоциация футбола исполком УАФ
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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