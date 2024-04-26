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WTA
26 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
412
0

Майяр ШЕРИФ: «Переживала. Я не знала, чего можно ожидать от Костюк»

Египетская теннисистка прокомментировала победу над Мартой на турнире в Мадриде

26 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
412
0
Майяр ШЕРИФ: «Переживала. Я не знала, чего можно ожидать от Костюк»
Twitter. Майяр Шериф

Египетская теннисистка Майяр Шериф (WTA 72) прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк (WTA 21) в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания):

«Эта победа значит для меня многое. Думаю, что я обрела много уверенности в своих силах благодаря прошлому матчу. В начале встречи я всё ещё очень переживала, я не знала, чего можно ожидать от Костюк. Я знаю, что она прогрессирует и показывает много хороших результатов. Но как только я почувствовала корт и игру, то чувствовала себя очень уверенно. Я начала использовать свой форхенд по всему корту. Я знала, что в таких условиях я являюсь лучшим игроком. И до конца матча я удержала это ощущение.

Я говорила себе: «Ты такая сильная, ты сильная, сильнее её, это твоё место, это твой корт». Я постоянно себе это повторяла, потому что я знаю, что турнир в Мадриде и этот грунт - это лучшие условия для меня. В прошлом году моё выступление здесь [четвертьфинал], это был действительно сложный путь... Но я думаю, что важнее даже другое: умеет ли игрок играть на грунте или нет. И я чувствую, что я одна из самых сложных соперниц именно на этом турнире. Это и дает мне большую уверенность. Поэтому я чувствовала себя очень комфортно, как будто я хозяйка этого места.

Надеюсь, что смогу использовать уверенность из этого матча в своем следующем поединке против Елены Рыбакиной. Это еще один шанс для меня. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать и хорошо сыграю. И надеюсь, что одержу победу. Если нет, что ж, я буду двигаться дальше. У меня был сложный период, поэтому я рада, что смогла преодолеть это чувство поражений. Мне кажется, сейчас мне удалось найти это свое моральное состояние... Даже если я проиграю следующий матч, это неважно, я просто надеюсь, что реализую свои цели, те вещи, о которых я разговариваю со своим тренером. Это все, на что я надеюсь», – сказала Шериф после матча.

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Майяр Шериф Марта Костюк WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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