Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отбор к женскому Евро. Определено место проведения матча Украины и Уэльса
Чемпионат Европы
27 апреля 2024, 03:50 | Обновлено 27 апреля 2024, 04:22
23
0

Отбор к женскому Евро. Определено место проведения матча Украины и Уэльса

Игра состоится 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский

27 апреля 2024, 03:50 | Обновлено 27 апреля 2024, 04:22
23
0
Отбор к женскому Евро. Определено место проведения матча Украины и Уэльса
УАФ

Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификации Евро-2025.

Поединок 4 тура отбора Евро-2025 между женскими сборными Украины и Уэльса состоится 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи». Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Матч 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланели на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Лига В. Группа 4

1-й тур, 05.04.2024

  • Украина – Косово – 2:0
  • Уэльс – Хорватия – 4:0

2-й тур, 09.04.2024

  • Хорватия – Украина – 1:0
  • Косово – Уэльс – 0:6

Турнирная таблица

3-й тур, 31.05.2024

  • Уэльс – Украина
  • Косово – Хорватия

4-й тур, 04.06.2024

  • Украина – Уэльс
  • Хорватия – Косово

5-й тур, 12.07.2024

  • Косово – Украина
  • Хорватия – Уэльс

6-й тур, 16.07.2024

  • Украина – Хорватия
  • Уэльс – Косово


По теме:
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Утвержден календарь сборной Украины U-17 на чемпионате Европы 2024
Суперкубок Украины возвращается. Стало известно, когда состоится поединок
женская сборная Украины по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Уэльс - Украина женская сборная Уэльса по футболу даты и время матчей
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26 апреля 2024, 12:40 16
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»
Футбол | 27 апреля 2024, 03:15 0
Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»
Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»

Стивен Уорнок сделал откровенное признание и рассказал о своей карьере

СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело
Футбол | 26.04.2024, 22:38
СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело
СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело
Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
Футбол | 26.04.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
Как выглядит таблица АПЛ после перенесенных матчей 29-го тура АПЛ 2023/24?
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Футбол | 26.04.2024, 17:21
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 6
Футбол
Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
Не Судаков. Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу
25.04.2024, 18:34 10
Футбол
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой
26.04.2024, 07:40
Бокс
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
25.04.2024, 12:41 13
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
25.04.2024, 14:20 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем