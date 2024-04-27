Отбор к женскому Евро. Определено место проведения матча Украины и Уэльса
Игра состоится 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский
Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификации Евро-2025.
Поединок 4 тура отбора Евро-2025 между женскими сборными Украины и Уэльса состоится 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский на местном стадионе клуба «Варта» (Познань), «Респект Энерджи». Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
Матч 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланели на стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.
Квалификация Евро-2025 среди женских команд
Лига В. Группа 4
1-й тур, 05.04.2024
- Украина – Косово – 2:0
- Уэльс – Хорватия – 4:0
2-й тур, 09.04.2024
- Хорватия – Украина – 1:0
- Косово – Уэльс – 0:6
Турнирная таблица
3-й тур, 31.05.2024
- Уэльс – Украина
- Косово – Хорватия
4-й тур, 04.06.2024
- Украина – Уэльс
- Хорватия – Косово
5-й тур, 12.07.2024
- Косово – Украина
- Хорватия – Уэльс
6-й тур, 16.07.2024
- Украина – Хорватия
- Уэльс – Косово
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