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Чемпионат Европы
16 апреля 2024, 04:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:26
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Определено место проведения матча Уэльса и Украины в отборе к женскому Евро

Игра 3-го тура квалификации ЧЕ состоится 31 мая в 21:15 в городе Лланели

16 апреля 2024, 04:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 04:26
15
0
Определено место проведения матча Уэльса и Украины в отборе к женскому Евро
УАФ

Определено место проведения выездного матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что поединок 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланели на местном стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

После этого поединка состоится матч 4-го тура Украина – Уэльс, который сыграют команды 4 июня. О времени и месте проведения этой встречи будет сообщено дополнительно.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Лига В. Группа 4

1-й тур, 05.04.2024

  • Украина – Косово – 2:0
  • Уэльс – Хорватия – 4:0

2-й тур, 09.04.2024

  • Хорватия – Украина – 1:0
  • Косово – Уэльс – 0:6

Турнирная таблица

3-й тур, 31.05.2024

  • Уэльс – Украина
  • Косово – Хорватия

4-й тур, 04.06.2024

  • Украина – Уэльс
  • Хорватия – Косово

5-й тур, 12.07.2024

  • Косово – Украина
  • Хорватия – Уэльс

6-й тур, 16.07.2024

  • Украина – Хорватия
  • Уэльс – Косово


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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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