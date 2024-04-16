Определено место проведения матча Уэльса и Украины в отборе к женскому Евро
Игра 3-го тура квалификации ЧЕ состоится 31 мая в 21:15 в городе Лланели
Определено место проведения выездного матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.
Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что поединок 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланели на местном стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.
После этого поединка состоится матч 4-го тура Украина – Уэльс, который сыграют команды 4 июня. О времени и месте проведения этой встречи будет сообщено дополнительно.
Квалификация Евро-2025 среди женских команд
Лига В. Группа 4
1-й тур, 05.04.2024
- Украина – Косово – 2:0
- Уэльс – Хорватия – 4:0
2-й тур, 09.04.2024
- Хорватия – Украина – 1:0
- Косово – Уэльс – 0:6
Турнирная таблица
3-й тур, 31.05.2024
- Уэльс – Украина
- Косово – Хорватия
4-й тур, 04.06.2024
- Украина – Уэльс
- Хорватия – Косово
5-й тур, 12.07.2024
- Косово – Украина
- Хорватия – Уэльс
6-й тур, 16.07.2024
- Украина – Хорватия
- Уэльс – Косово
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