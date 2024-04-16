Определено место проведения матча Уэльса и Украины в отборе к женскому Евро

Определено место проведения выездного матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что поединок 3-го тура отбора Уэльс – Украина состоится 31 мая в городке Лланели на местном стадионе «Парк Скарлетс». Время начала – 21:15 по Киеву.

После этого поединка состоится матч 4-го тура Украина – Уэльс, который сыграют команды 4 июня. О времени и месте проведения этой встречи будет сообщено дополнительно.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Лига В. Группа 4

1-й тур, 05.04.2024

Украина – Косово – 2:0

– Косово – 2:0 Уэльс – Хорватия – 4:0

2-й тур, 09.04.2024

Хорватия – Украина – 1:0

– Украина – 1:0 Косово – Уэльс – 0:6

Турнирная таблица

3-й тур, 31.05.2024

Уэльс – Украина

Косово – Хорватия

4-й тур, 04.06.2024

Украина – Уэльс

Хорватия – Косово

5-й тур, 12.07.2024

Косово – Украина

Хорватия – Уэльс

6-й тур, 16.07.2024

Украина – Хорватия

Уэльс – Косово

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