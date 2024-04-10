Квалификация женского Евро-2025. Украина – на 3-й позиции после поражения
Сине-желтые во втором туре отбора уступили команде Хорватии со счетом 0:1
Женская сборная Украины продолжила квалификационный турнир к Евро-2025 выездным поединком против команды Хорватии.
Сине-желтые стартовали в отборе Евро-2025 с победы в матче с Косово (2:0) в турецкой Анталье. После этого украинская команда отправилась на выездную игру с Хорватией, которая состоялась в Запрешиче.
Начало встречи прошло в борьбе, а на 18-й минуте хозяйки неожиданно открыли счет – Лойна со штрафного забросила мяч за спину Келюшик. После этого украинки зажали соперниц на их половине. До перерыва лучшую возможность забить у Кравчука, которая после передачи Шматко с замечательной позиции не переиграла кипера.
Сине-желтые активно начали вторую половину игры, но со всеми ударами украинской команды справилась Бачич. На 62-й минуте Овдийчук после стандарта вторым темпом пробила рядом со штангой. Затем команды обменялись неточными ударами Руделич и Андрухов.
На 83-й минуте после удара Апанащенко из-за пределов штрафной мяч попал в штангу, позже хороший шанс упустила Молодюк. Несмотря на все усилия, украинкам так и не удалось забить хотя бы гол, поэтому подопечные Владимира Пятенко потерпели первое поражение в отборе (0:1).
Украина имеет 3 очка и занимает 3 место после 2 туров. Впереди сборная Уэльса, имеющая 6 баллов, Хорватия идет второй (3), аутсайдером квартета является Косово (0).
Турнирная таблица группы B4
Квалификация Евро-2025 среди женщин
1-й тур, 5 апреля
Лига A
- Дания – Бельгия – 4:2
- Польша – Австрия – 1:3
- Германия – Исландия – 3:1
- Финляндия – Италия – 2:1
- Испания – Чехия – 3:1
- Швеция – Франция – 0:1
- Ирландия – Англия – 0:2
- Нидерланды – Норвегия – 1:0
Лига B
- Азербайджан – Швейцария – 0:4
- Косово – Уэльс – 0:6
- Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:3
- Израиль – Сербия – 2:4
- Хорватия – Украина – 1:0
- Мальта – Португалия – 0:2
- Турция – Венгрия – 2:1
- Шотландия – Словакия – 1:0
Лига C
- Северная Македония – Словения – 0:5
- Черногория – Фарерские острова – 5:1
- Болгария – Армения – 2:3
- Молдова – Латвия – 0:1
- Беларусь – Грузия – 3:0
- Румыния – Казахстан – 1:0
- Литва – Кипр – 1:0
- Андорра – Греция – 0:3
- Албания – Эстония – 2:0
Турнирная таблица
Лига A
Лига B
Лига C
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