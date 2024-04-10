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Чемпионат Европы
10 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:42
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Квалификация женского Евро-2025. Украина – на 3-й позиции после поражения

Сине-желтые во втором туре отбора уступили команде Хорватии со счетом 0:1

10 апреля 2024, 18:40 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:42
510
0
Квалификация женского Евро-2025. Украина – на 3-й позиции после поражения
УАФ

Женская сборная Украины продолжила квалификационный турнир к Евро-2025 выездным поединком против команды Хорватии.

Сине-желтые стартовали в отборе Евро-2025 с победы в матче с Косово (2:0) в турецкой Анталье. После этого украинская команда отправилась на выездную игру с Хорватией, которая состоялась в Запрешиче.

Начало встречи прошло в борьбе, а на 18-й минуте хозяйки неожиданно открыли счет – Лойна со штрафного забросила мяч за спину Келюшик. После этого украинки зажали соперниц на их половине. До перерыва лучшую возможность забить у Кравчука, которая после передачи Шматко с замечательной позиции не переиграла кипера.

Сине-желтые активно начали вторую половину игры, но со всеми ударами украинской команды справилась Бачич. На 62-й минуте Овдийчук после стандарта вторым темпом пробила рядом со штангой. Затем команды обменялись неточными ударами Руделич и Андрухов.

На 83-й минуте после удара Апанащенко из-за пределов штрафной мяч попал в штангу, позже хороший шанс упустила Молодюк. Несмотря на все усилия, украинкам так и не удалось забить хотя бы гол, поэтому подопечные Владимира Пятенко потерпели первое поражение в отборе (0:1).

Украина имеет 3 очка и занимает 3 место после 2 туров. Впереди сборная Уэльса, имеющая 6 баллов, Хорватия идет второй (3), аутсайдером квартета является Косово (0).

Турнирная таблица группы B4

Квалификация Евро-2025 среди женщин

1-й тур, 5 апреля

Лига A

  • Дания – Бельгия – 4:2
  • Польша – Австрия – 1:3
  • Германия – Исландия – 3:1
  • Финляндия – Италия – 2:1
  • Испания – Чехия – 3:1
  • Швеция – Франция – 0:1
  • Ирландия – Англия – 0:2
  • Нидерланды – Норвегия – 1:0

Лига B

  • Азербайджан – Швейцария – 0:4
  • Косово – Уэльс – 0:6
  • Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:3
  • Израиль – Сербия – 2:4
  • Хорватия – Украина – 1:0
  • Мальта – Португалия – 0:2
  • Турция – Венгрия – 2:1
  • Шотландия – Словакия – 1:0

Лига C

  • Северная Македония – Словения – 0:5
  • Черногория – Фарерские острова – 5:1
  • Болгария – Армения – 2:3
  • Молдова – Латвия – 0:1
  • Беларусь – Грузия – 3:0
  • Румыния – Казахстан – 1:0
  • Литва – Кипр – 1:0
  • Андорра – Греция – 0:3
  • Албания – Эстония – 2:0

Турнирная таблица

Лига A

Лига B

Лига C

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Источник Sport.ua
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