Квалификация женского Евро-2025. Украина – на 3-й позиции после поражения

Женская сборная Украины продолжила квалификационный турнир к Евро-2025 выездным поединком против команды Хорватии.

Сине-желтые стартовали в отборе Евро-2025 с победы в матче с Косово (2:0) в турецкой Анталье. После этого украинская команда отправилась на выездную игру с Хорватией, которая состоялась в Запрешиче.

Начало встречи прошло в борьбе, а на 18-й минуте хозяйки неожиданно открыли счет – Лойна со штрафного забросила мяч за спину Келюшик. После этого украинки зажали соперниц на их половине. До перерыва лучшую возможность забить у Кравчука, которая после передачи Шматко с замечательной позиции не переиграла кипера.

Сине-желтые активно начали вторую половину игры, но со всеми ударами украинской команды справилась Бачич. На 62-й минуте Овдийчук после стандарта вторым темпом пробила рядом со штангой. Затем команды обменялись неточными ударами Руделич и Андрухов.

На 83-й минуте после удара Апанащенко из-за пределов штрафной мяч попал в штангу, позже хороший шанс упустила Молодюк. Несмотря на все усилия, украинкам так и не удалось забить хотя бы гол, поэтому подопечные Владимира Пятенко потерпели первое поражение в отборе (0:1).

Украина имеет 3 очка и занимает 3 место после 2 туров. Впереди сборная Уэльса, имеющая 6 баллов, Хорватия идет второй (3), аутсайдером квартета является Косово (0).

Турнирная таблица группы B4

Квалификация Евро-2025 среди женщин

1-й тур, 5 апреля

Лига A

Дания – Бельгия – 4:2

Польша – Австрия – 1:3

Германия – Исландия – 3:1

Финляндия – Италия – 2:1

Испания – Чехия – 3:1

Швеция – Франция – 0:1

Ирландия – Англия – 0:2

Нидерланды – Норвегия – 1:0

Лига B

Азербайджан – Швейцария – 0:4

Косово – Уэльс – 0:6

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия – 1:3

Израиль – Сербия – 2:4

Хорватия – Украина – 1:0

– 1:0 Мальта – Португалия – 0:2

Турция – Венгрия – 2:1

Шотландия – Словакия – 1:0

Лига C

Северная Македония – Словения – 0:5

Черногория – Фарерские острова – 5:1

Болгария – Армения – 2:3

Молдова – Латвия – 0:1

Беларусь – Грузия – 3:0

Румыния – Казахстан – 1:0

Литва – Кипр – 1:0

Андорра – Греция – 0:3

Албания – Эстония – 2:0

Турнирная таблица

Лига A

Лига B

Лига C