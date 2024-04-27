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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 27 апреля 2024, 04:52
185
0

УАФ прекратила полномочия Баранки. Назначен новый глава Комитета этики

Комитет этики и честной игры УАФ возглавил Андрей Давыденко

27 апреля 2024, 04:23 | Обновлено 27 апреля 2024, 04:52
185
0
УАФ прекратила полномочия Баранки. Назначен новый глава Комитета этики
УАФ. Франческо Баранка

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, который возглавлял Франческо Баранка.

Новым председателем Комитета по этике и честной игре УАФ был назначен Андрей Давыденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

Андрей Давыденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

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Комитет этики и честной игры УАФ Франческо Баранка Украинская ассоциация футбола исполком УАФ
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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