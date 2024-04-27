УАФ прекратила полномочия Баранки. Назначен новый глава Комитета этики

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, который возглавлял Франческо Баранка.

Новым председателем Комитета по этике и честной игре УАФ был назначен Андрей Давыденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

Андрей Давыденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ по вопросам борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.