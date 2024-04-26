Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии

В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии U-23 по футболу. 25 апреля сыграны два матча 1/4 финала

Япония с большим трудом обыграла Катар в экстратаймах (4:2 д.в.), а Южная Корея сенсационно по пенальти програла Индонезии, причем это была очень длинная серия – 2:2 (пен. 10:11). Команды пробили по 12 ударов с точки. Таким образом, южнокорейская сборная не выступит на ОИ-2024.

26 апреля в оставшихся четвертьфиналах встретятся: Ирак – Вьетнам, Узбекистан – Саудовская Аравия.

Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции. Соперником сборной Украины U-23 будет команда, которая займет в Азии третье место – остается 6 вариантов: Япония, Ирак, Вьетнам, Индонезия, Узбекистан, Саудовская Аравия.

Также в группе B с Украиной на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

1/4 финала

25 апреля. Катар – Япония – 2:4 (д.в.)

Голы: Аль-Рави, 24, Абдулсаллам, 49 – Ямада, 2, Кимура, 67, Хосоя, 101, Учино, 112

25 апреля. Южная Корея – Индонезия – 2:2 (пен. 10:11)

Голы: Тегух, 45 (автогол), Чон Сан-Бин, 84 – Струйк, 15, 45+3

26 апреля. Ирак – Вьетнам

26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия

1/2 финала, 29 апреля

Япония – Ирак / Вьетнам

Индонезия – Узбекистан / Саудовская Аравия

Сетка плей-офф