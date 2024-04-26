Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
Южная Корея в длинной серии пенальти уступила Индонезии – 2:2 (пен. 10:11)
В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии U-23 по футболу. 25 апреля сыграны два матча 1/4 финала
Япония с большим трудом обыграла Катар в экстратаймах (4:2 д.в.), а Южная Корея сенсационно по пенальти програла Индонезии, причем это была очень длинная серия – 2:2 (пен. 10:11). Команды пробили по 12 ударов с точки. Таким образом, южнокорейская сборная не выступит на ОИ-2024.
26 апреля в оставшихся четвертьфиналах встретятся: Ирак – Вьетнам, Узбекистан – Саудовская Аравия.
Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции. Соперником сборной Украины U-23 будет команда, которая займет в Азии третье место – остается 6 вариантов: Япония, Ирак, Вьетнам, Индонезия, Узбекистан, Саудовская Аравия.
Также в группе B с Украиной на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.
Кубок Азии по футболу U-23
Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая
1/4 финала
- 25 апреля. Катар – Япония – 2:4 (д.в.)
Голы: Аль-Рави, 24, Абдулсаллам, 49 – Ямада, 2, Кимура, 67, Хосоя, 101, Учино, 112
- 25 апреля. Южная Корея – Индонезия – 2:2 (пен. 10:11)
Голы: Тегух, 45 (автогол), Чон Сан-Бин, 84 – Струйк, 15, 45+3
- 26 апреля. Ирак – Вьетнам
- 26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия
1/2 финала, 29 апреля
- Япония – Ирак / Вьетнам
- Индонезия – Узбекистан / Саудовская Аравия
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