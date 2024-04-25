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Кубок Азии
25 апреля 2024, 03:45 | Обновлено 25 апреля 2024, 04:11
114
0

Начинается плей-офф Кубка Азии U-23. Кто станет соперником Украины на ОИ?

Оппонентом сине-желтых будет команда, которая займет в Азии третье место

25 апреля 2024, 03:45 | Обновлено 25 апреля 2024, 04:11
114
0
Начинается плей-офф Кубка Азии U-23. Кто станет соперником Украины на ОИ?
AFC

В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии по футболу U-23. По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала.

Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции.

Соперником сборной Украины U-23 будет команда, которая займет в Азии третье место. Также в группе B на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

В 1/4 финала Кубка Азии U-23 встретятся : Катар – Япония, Южная Корея – Индонезия (25 апреля), Ирак – Вьетнам, Узбекистан – Саудовская Аравия (26 апреля). Одна из этих восьми команд станет соперником сине-желтых на ОИ-2024.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 25 апреля. Катар – Япония
  • 26 апреля. Ирак – Вьетнам
  • 25 апреля. Южная Корея – Индонезия
  • 26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия

Сетка плей-офф

Итоговые таблицы группового раунда

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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