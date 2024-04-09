В Кубке Азии U-23 определится соперник Украины по Олимпиаде 2024

20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии. Свои матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

Первым соперником украинской команды в поединке, который пройдет 24 июля в Лионе, станет третья команда Азии. Она определится по итогам Кубка Азии 2024 года среди команд U-23 в Катаре. Победитель этого турнира станет известен 3 мая в Эр-Раяне, а днем ранее в г.Доха будут разыграны бронзовые медали. Их обладатель и будет иметь статус первого олимпийского оппонента Украины в футбольной истории.

В Кубке Азии U-23, который стартует 15 апреля, будут выступать 16 сборных:

Группа А: Катар, Австралия, Иордания, Индонезия

Группа В: Япония, Корея, ОАЭ, Китай

Группа С: Саудовская Аравия, Ирак, Таиланд, Таджикистан

Группа D: Узбекистан, Вьетнам, Кувейт, Малайзия.

С одной из этих команд, Японией, подопечные Руслана Ротаня провели в марте товарищеский матч, уступив со счетом 0:2.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в 4 группах по 4 команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Минувшим летом, победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, украинская команда добилась исторического успеха – завоевала для страны право впервые выступить на футбольном турнире Олимпиады. Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы из молодежного Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля.

На сегодняшний день известны уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных: Франция – как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три – Африку (Марокко, Египет, Мали), три – Азию (станут известны до 3 мая), две – Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Олимпиада-2024. Мужской футбольный турнир

Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.

Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3, Украина .

. Группа С: Азия-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали, Израиль.

Календарь группы В

1-й тур, 24.07.2024

16:00. Аргентина – Марокко (Сент-Этьен)

20:00. Азия-3 – Украина (Лион)

2-й тур, 27.07.2024

16:00. Аргентина – Азия-3 (Лион)

18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

3-й тур, 30.07.2024

18:00. Украина – Аргентина (Лион)

– Аргентина (Лион) 18:00. Марокко – Азия-3 (Ницца)

Время начала матчей – киевское.

Две лучшие команды группы В за сеткой выходят на представителей группы А.