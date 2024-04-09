Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кубке Азии U-23 определится соперник Украины по Олимпиаде 2024
Молодежные турниры
09 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:35
846
2

В Кубке Азии U-23 определится соперник Украины по Олимпиаде 2024

Третья команда Азии 24 июля в Лионе станет первым соперником Украины на ОИ

09 апреля 2024, 09:23 | Обновлено 09 апреля 2024, 09:35
846
2
В Кубке Азии U-23 определится соперник Украины по Олимпиаде 2024
Paris 2024

20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии. Свои матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

Первым соперником украинской команды в поединке, который пройдет 24 июля в Лионе, станет третья команда Азии. Она определится по итогам Кубка Азии 2024 года среди команд U-23 в Катаре. Победитель этого турнира станет известен 3 мая в Эр-Раяне, а днем ранее в г.Доха будут разыграны бронзовые медали. Их обладатель и будет иметь статус первого олимпийского оппонента Украины в футбольной истории.

В Кубке Азии U-23, который стартует 15 апреля, будут выступать 16 сборных:

  • Группа А: Катар, Австралия, Иордания, Индонезия
  • Группа В: Япония, Корея, ОАЭ, Китай
  • Группа С: Саудовская Аравия, Ирак, Таиланд, Таджикистан
  • Группа D: Узбекистан, Вьетнам, Кувейт, Малайзия.

С одной из этих команд, Японией, подопечные Руслана Ротаня провели в марте товарищеский матч, уступив со счетом 0:2.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в 4 группах по 4 команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, «Парк де Пренс»).

Минувшим летом, победив Францию (3:1) в четвертьфинальном матче Евро-2023 U-21 и получив путевку в полуфинал, украинская команда добилась исторического успеха – завоевала для страны право впервые выступить на футбольном турнире Олимпиады. Вместе с Украиной лицензии на летние Игры-2024 от Европы из молодежного Евро-2023 получили сборные Испании и Израиля.

На сегодняшний день известны уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов старше этого возраста.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных: Франция – как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три – Африку (Марокко, Египет, Мали), три – Азию (станут известны до 3 мая), две – Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Олимпиада-2024. Мужской футбольный турнир

  • Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.
  • Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3, Украина.
  • Группа С: Азия-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.
  • Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали, Израиль.

Календарь группы В

1-й тур, 24.07.2024

  • 16:00. Аргентина – Марокко (Сент-Этьен)
  • 20:00. Азия-3 – Украина (Лион)

2-й тур, 27.07.2024

  • 16:00. Аргентина – Азия-3 (Лион)
  • 18:00. Украина – Марокко (Сент-Этьен)

3-й тур, 30.07.2024

  • 18:00. Украина – Аргентина (Лион)
  • 18:00. Марокко – Азия-3 (Ницца)

Время начала матчей – киевское.

Две лучшие команды группы В за сеткой выходят на представителей группы А.

По теме:
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Худший год в карьере Куртуа: травмы, скандалы, неопределенность
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде выбор редакции
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Друг Милевского рассказал, сколько выпивал Артем. Он пробыл в коме 6 дней
Футбол | 09 апреля 2024, 00:28 0
Друг Милевского рассказал, сколько выпивал Артем. Он пробыл в коме 6 дней
Друг Милевского рассказал, сколько выпивал Артем. Он пробыл в коме 6 дней

Экс-игрок «Динамо» употреблял ежедневно алкоголь в течение полутора лет

Друг Милевского рассказал, сколько стоило лечение Артема
Футбол | 08 апреля 2024, 13:39 4
Друг Милевского рассказал, сколько стоило лечение Артема
Друг Милевского рассказал, сколько стоило лечение Артема

Почти все финансовые расходы взял на себя президент «Динамо» Игорь Суркис

Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.04.2024, 07:03
Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 08.04.2024, 23:51
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Довбик признался руководству Жироны, где хочет играть в следующем сезоне
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Футбол | 08.04.2024, 21:05
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Жирона предложила украинской звезде новый контракт. Известен ответ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
то де визначився суперник? визначився це коли відомо вже конкретно яка збірна, а не коли 16 збірних
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
07.04.2024, 11:30 9
Футбол
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
07.04.2024, 11:48
Теннис
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 27
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 8
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
Роман ГРИГОРЧУК: «Разочарован болельщиками Черноморца»
07.04.2024, 16:11 6
Футбол
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
Суркис предложил Милевскому работу в Динамо. Какую должность хочет Артем?
08.04.2024, 12:01 17
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем