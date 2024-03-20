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Молодежные турниры
20 марта 2024, 21:45 | Обновлено 20 марта 2024, 22:42
5383
5

С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024

Во Франции на Олимпиаде-2024 будут играть 16 сборных

20 марта 2024, 21:45 | Обновлено 20 марта 2024, 22:42
5383
5
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Во Франции будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.

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Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня узнала соперников на ОИ-2024:

  • 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Сине-желтые сыграют против 3-й команды Кубка Азии U-23 в Лионе (24 июля в 14:00), затем встретятся с Марокко в Сент-Этьене (27 июля в 16:00) и завершат групповой раунд поединком против Аргентины (30 июля в 18:00) снова в Лионе.

Пока что известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).

Сборная Украины U-23 находилась в 4-й корзине посева для жеребьевки. Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.

Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где дошла до полуфинала.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

Из каждой группы в четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные. Финал запланирован на 9 августа в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Мужчины. Итоги жеребьевки

  • 🔸 Группа A: Франция, США, победитель плей-офф, Новая Зеландия
  • 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
  • 🔸 Группа C: Азия 2, Испания, Египет, Доминиканская Республика
  • 🔸 Группа D: Азия 1, Парагвай, Мали, Израиль

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
Мессі гратиме?
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0
GloryUkraine
Чому такі песимістичні коментарі? Це  U-23 не забувайте. Все буде добре. І з групи вийдуть і в плей-офф не загубляться.
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Мурчик против Месси?
Ммм
Ответить
-1
ErichMariaШевченко
3=е место в кармане
Ответить
-2
nick07
Цікава група, але навряд чи Україна зможе вийти в поей-оф
Ответить
-3
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