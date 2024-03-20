С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Во Франции на Олимпиаде-2024 будут играть 16 сборных
Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.
Во Франции будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.
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Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня узнала соперников на ОИ-2024:
- 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
Сине-желтые сыграют против 3-й команды Кубка Азии U-23 в Лионе (24 июля в 14:00), затем встретятся с Марокко в Сент-Этьене (27 июля в 16:00) и завершат групповой раунд поединком против Аргентины (30 июля в 18:00) снова в Лионе.
Пока что известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).
Сборная Украины U-23 находилась в 4-й корзине посева для жеребьевки. Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.
Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где дошла до полуфинала.
Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.
Из каждой группы в четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные. Финал запланирован на 9 августа в Париже на стадионе Парк де Пренс.
Футбольный турнир Олимпиады-2024
Мужчины. Итоги жеребьевки
- 🔸 Группа A: Франция, США, победитель плей-офф, Новая Зеландия
- 🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
- 🔸 Группа C: Азия 2, Испания, Египет, Доминиканская Республика
- 🔸 Группа D: Азия 1, Парагвай, Мали, Израиль
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