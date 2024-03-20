С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024

Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Во Франции будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня узнала соперников на ОИ-2024:

🔸 Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Сине-желтые сыграют против 3-й команды Кубка Азии U-23 в Лионе (24 июля в 14:00), затем встретятся с Марокко в Сент-Этьене (27 июля в 16:00) и завершат групповой раунд поединком против Аргентины (30 июля в 18:00) снова в Лионе.

Читайте также: Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже

Пока что известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).

Сборная Украины U-23 находилась в 4-й корзине посева для жеребьевки. Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.

Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где дошла до полуфинала.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

Из каждой группы в четвертьфиналы выйдут по две лучшие сборные. Финал запланирован на 9 августа в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Мужчины. Итоги жеребьевки