Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Представитель Азии станет известен в начале мая.

Вскоре стал известен календарь подопечных Руслана Ротаня на Олимпийских играх в Париже:

Лион. 24 июля (среда), 16:00. Украина – Азия 3

(среда), 16:00. Украина – Азия 3 Сент-Этьен. 27 июля (суббота), 16:00. Украина – Марокко

(суббота), 16:00. Украина – Марокко Лион. 30 июля (вторник), 18:00. Украина – Аргентина

Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие команды. В четвертьфинале сборные из группы В (где и играет Украина) встретятся с командами из группы А.