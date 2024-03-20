Молодежные турниры20 марта 2024, 22:05 | Обновлено 20 марта 2024, 22:39
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Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже
Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Аргентины, Марокко и одной из команд из Азии
20 марта 2024, 22:05 | Обновлено 20 марта 2024, 22:39
1508
0
20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.
Сборная Украины сыграет в группе В:
- Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
Представитель Азии станет известен в начале мая.
Вскоре стал известен календарь подопечных Руслана Ротаня на Олимпийских играх в Париже:
- Лион. 24 июля (среда), 16:00. Украина – Азия 3
- Сент-Этьен. 27 июля (суббота), 16:00. Украина – Марокко
- Лион. 30 июля (вторник), 18:00. Украина – Аргентина
Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие команды. В четвертьфинале сборные из группы В (где и играет Украина) встретятся с командами из группы А.
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