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Молодежные турниры
20 марта 2024, 22:05 | Обновлено 20 марта 2024, 22:39
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0

Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже

Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Аргентины, Марокко и одной из команд из Азии

20 марта 2024, 22:05 | Обновлено 20 марта 2024, 22:39
1508
0
Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

  • Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Представитель Азии станет известен в начале мая.

Вскоре стал известен календарь подопечных Руслана Ротаня на Олимпийских играх в Париже:

  • Лион. 24 июля (среда), 16:00. Украина – Азия 3
  • Сент-Этьен. 27 июля (суббота), 16:00. Украина – Марокко
  • Лион. 30 июля (вторник), 18:00. Украина – Аргентина

Из квартета в плей-офф выйдут две лучшие команды. В четвертьфинале сборные из группы В (где и играет Украина) встретятся с командами из группы А.

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Источник Sport.ua
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