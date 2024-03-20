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Молодежные турниры
20 марта 2024, 22:15 | Обновлено 20 марта 2024, 22:27
254
0

Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады

В женском турнире примут участие 12 сборных команд

20 марта 2024, 22:15 | Обновлено 20 марта 2024, 22:27
254
0
Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады
FIFA

Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка женского футбольного турнира Олимпиады-2024.

Во Франции будут играть 12 женских команд, среди них 3 европейские сборные: Франция, Германия и Испания.

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Пока что известны 10 из 12 команд-участниц турнира. Еще 2 сборные определятся в квалификации в зоне Африки.

Женский футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 25 июля по 10 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Женщины. Итоги жеребьевки

  • 🔸 Группа A: Франция, Колумбия, Канада, Новая Зеландия
  • 🔸 Группа B: США, Африка 2, Германия, Австралия
  • 🔸 Группа C: Испания, Япония, Африка 1, Бразилия

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Источник Sport.ua
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