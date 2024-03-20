Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады
В женском турнире примут участие 12 сборных команд
Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка женского футбольного турнира Олимпиады-2024.
Во Франции будут играть 12 женских команд, среди них 3 европейские сборные: Франция, Германия и Испания.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Пока что известны 10 из 12 команд-участниц турнира. Еще 2 сборные определятся в квалификации в зоне Африки.
Женский футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 25 июля по 10 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.
Футбольный турнир Олимпиады-2024
Женщины. Итоги жеребьевки
- 🔸 Группа A: Франция, Колумбия, Канада, Новая Зеландия
- 🔸 Группа B: США, Африка 2, Германия, Австралия
- 🔸 Группа C: Испания, Япония, Африка 1, Бразилия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления
Олег Федорчук считает, что для этого у Реброва должна быть неотложная потребность