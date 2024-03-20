Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады

Вечером 20 марта в Париже состоялась жеребьевка женского футбольного турнира Олимпиады-2024.

Во Франции будут играть 12 женских команд, среди них 3 европейские сборные: Франция, Германия и Испания.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пока что известны 10 из 12 команд-участниц турнира. Еще 2 сборные определятся в квалификации в зоне Африки.

Женский футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 25 июля по 10 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Женщины. Итоги жеребьевки