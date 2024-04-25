Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 04:29 |
404
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев

Поединок 26-го тура УПЛ состоится 27 апреля в 13:00 по Киеву в Днепре

25 апреля 2024, 04:29 |
404
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Днепр-1» и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на Youtube-канале FootballHub.

Сейчас «Динамо» занимает второе место в таблице чемпионата Украины 2023/24. У «бело-синих» 54 очка. У лидера «Шахтера» на 4 пункта больше – 58.

«Днепр-1» с 45 баллами идет на 4-й позиции. От «Кривбасса» днепряне отстают на 6 очков. У коллектива из Кривого Рога 51 пункт.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Игрока сборной Украины планирует натурализовать другая национальная команда
Источник: летом перспективный хавбек вернется из Зари в Динамо
МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»
где смотреть Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Теннис | 24 апреля 2024, 15:49 1
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде

Элину ожидает непростое испытание против лучшей испанской теннисистки в рейтинге WTA

Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Футбол | 24 апреля 2024, 14:37 6
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика

Форвард «Жироны» может продолжить карьеру в «Наполи»

Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Футбол | 24.04.2024, 06:25
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера и Динамо забил в полуфинале Кубка Азербайджана
Футбол | 25.04.2024, 03:05
ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера и Динамо забил в полуфинале Кубка Азербайджана
ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера и Динамо забил в полуфинале Кубка Азербайджана
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.04.2024, 21:01
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
24.04.2024, 17:24 4
Футбол
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 40
Футбол
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
23.04.2024, 11:51 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем