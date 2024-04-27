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  4. Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»
Англия
27 апреля 2024, 03:15 |
346
0

Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»

Стивен Уорнок сделал откровенное признание и рассказал о своей карьере

27 апреля 2024, 03:15 |
346
0
Экс-игрок Ливерпуля: «Я подумывал о том, чтобы покончить с собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Уорнок

42-летний английский экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок признался, что хотел покончить с собой:

«Глядя на свою карьеру, я думал, что потерпел неудачу. Я думал, что у меня была ужасная карьера. Я перешел в «Ливерпуль», затем в «Блэкберн», «Астон Виллу», затем в «Лидс», и я просто продолжал идти вниз. Помню, я всегда думал, как я мог опуститься до такого уровня.

После завершения карьеры, я думаю, люди уходят [из футбола] и просто думают, что жизнь наладится. Но речь идет о том, что принесет тебе этот кайф, что принесет тебе это волнение в жизни. Если ты найдешь это быстро, все будет в порядке, но ты должен это найти.

В какой-то момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил ему [старому другу]. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь.

Потом я стал больше общаться со своими детьми, они заметили во мне перемены, и у меня появилось чувство, что, оглядываясь на свою карьеру, я не чувствую разочарования. Я увидел позитивный оттенок, осознал, чего я добился за свою карьеру», – сказал Уорнок.

Стивен находился в системе «Ливерпуля» с 1998 по 2007 год и провел всего 67 матчей, забив 1 гол. В 2018 году он завершил профессиональную карьеру, когда защищал цвета «Брэдфорд Сити».

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Даниил Агарков Источник: Daily Mail
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