Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей

23 апреля состоялся матч Лиги 2 Франции, в котором сыграли «Бордо» и «Дюнкерк». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В стартовом составе «Бордо» вышел украинский защитник Даниил Игнатенко, который провел на поле 74 минуты. По информации L'Equipe, защитник «Дюнкерка» Алиун Ба пострадал от расистских высказываний, которые были сказаны Игнатенко. Отмечается, что Даниил назвал соперника «black pussy».

После матча «Дюнкерк» обратился в Дисциплинарный комитет лиги и может довести дело даже до суда. «Бордо» обещает наказать Игнатенко, если вина будет доказана.

В этом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.