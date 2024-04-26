Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Франция
26 апреля 2024, 16:11 |
871
2

Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей

Даниила Игнатенко обвинили в расистских высказываниях

26 апреля 2024, 16:11 |
871
2
Игрок сборной Украины попал в громкий расистский скандал за границей
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко (справа)

23 апреля состоялся матч Лиги 2 Франции, в котором сыграли «Бордо» и «Дюнкерк». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В стартовом составе «Бордо» вышел украинский защитник Даниил Игнатенко, который провел на поле 74 минуты. По информации L'Equipe, защитник «Дюнкерка» Алиун Ба пострадал от расистских высказываний, которые были сказаны Игнатенко. Отмечается, что Даниил назвал соперника «black pussy».

После матча «Дюнкерк» обратился в Дисциплинарный комитет лиги и может довести дело даже до суда. «Бордо» обещает наказать Игнатенко, если вина будет доказана.

В этом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

По теме:
Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф
Лига 1. Монако взял верх над Лиллем, Марсель и Ницца разошлись миром
Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян с дублями Мбаппе и Дембеле
Даниил Игнатенко Бордо чемпионат Франции по футболу скандал расизм
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Футбол | 25 апреля 2024, 20:28 173
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем

Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 26 апреля 2024, 12:40 14
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре

На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»

Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Бокс | 25.04.2024, 14:53
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Футбол | 26.04.2024, 14:14
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Футбол | 26.04.2024, 08:01
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
А що Шахтар його не навчив що педрінїв треба любити ).
Ответить
0
Falko
А що расистського у словосполученні "чорна кицюня"?
І нехай спробують довести, що Ігнатенко мав на увазі інше значення )
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
24.04.2024, 21:29 1
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
Топ-10 ветеранов в возрасте 35+, которые продолжают карьеру в Европе
24.04.2024, 18:08 1
Футбол
Промоутер: «У Усика был тройной тренировочный лагерь. Гарантий с Фьюри нет»
Промоутер: «У Усика был тройной тренировочный лагерь. Гарантий с Фьюри нет»
24.04.2024, 16:10 1
Бокс
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
25.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
25.04.2024, 12:41 12
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем