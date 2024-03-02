ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
Даниил Игнатенко забил спасательный гол
Сегодня, 2 марта, состоялся матч Лиги 2 Франции, в котором сыграли «Родез» и «Бордо». Матч завершился вничью – 2:2.
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе «Бордо» и провел весь матч. На 90+4 минуте суперударом Игнатенко вырвал для гостей ничью.
Этот гол стал для Игнатенко вторым в этом сезоне за «Бордо». В его активе также один ассист.
Ранее «Бордо» Даниил Игнатенко получил нового тренера.
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
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