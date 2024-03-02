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  4. ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
Франция
02 марта 2024, 22:21 | Обновлено 02 марта 2024, 22:29
3128
1

ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью

Даниил Игнатенко забил спасательный гол

02 марта 2024, 22:21 | Обновлено 02 марта 2024, 22:29
3128
1
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Сегодня, 2 марта, состоялся матч Лиги 2 Франции, в котором сыграли «Родез» и «Бордо». Матч завершился вничью – 2:2.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе «Бордо» и провел весь матч. На 90+4 минуте суперударом Игнатенко вырвал для гостей ничью.

Этот гол стал для Игнатенко вторым в этом сезоне за «Бордо». В его активе также один ассист.

Ранее «Бордо» Даниил Игнатенко получил нового тренера.

ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью

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Даниил Игнатенко Родез Аверон Бордо видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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Jeka23
Дійсно красиво забив, а перед тим ще й ефектно обіграв суперника. І це на останній доданій хвилині! Із холоднокровністю і впевненістю усе гаразд) Молодець!
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