ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью

Сегодня, 2 марта, состоялся матч Лиги 2 Франции, в котором сыграли «Родез» и «Бордо». Матч завершился вничью – 2:2.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе «Бордо» и провел весь матч. На 90+4 минуте суперударом Игнатенко вырвал для гостей ничью.

Этот гол стал для Игнатенко вторым в этом сезоне за «Бордо». В его активе также один ассист.

Ранее «Бордо» Даниил Игнатенко получил нового тренера.

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