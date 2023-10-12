ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко получил нового тренера

Французский клуб «Бордо», за который выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, сообщил о назначении на пост главного тренера Альберта Риеры. Он заменил на этом посту Давида Гюйона, который был уволен 8 октября.

Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до лета 2025 года. Сегодня Риера уже провел первую тренировку в своем новом клубе, за который выступал в качестве игрока в 2003 – 2005 годах.

Риера с июля текущего года работал со словенским «Целе». До этого в течение года работал в другом словенском клубе – «Олимпии» из Любляны.

📢 𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒂̀ 𝑩𝒐𝒓𝒅𝒆𝒂𝒖𝒙



Ancien joueur au Scapulaire entre 2003 et 2005, il est de retour dans le costume de coach !



Bienvenue @11RIERA11 👍😀



➡ https://t.co/AYojneolIP pic.twitter.com/bISzj7rPey — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023

🎥 Le premier jour de @11RIERA11 au Haillan dans son rôle d’entraîneur ⚽🔵⚪ pic.twitter.com/wQgWVIjqkn — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023