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Франция
12 октября 2023, 18:06 | Обновлено 12 октября 2023, 18:19
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко получил нового тренера

Команду возглавил Альберт Риера

12 октября 2023, 18:06 | Обновлено 12 октября 2023, 18:19
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко получил нового тренера
ФК Бордо. Альберт Риера

Французский клуб «Бордо», за который выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, сообщил о назначении на пост главного тренера Альберта Риеры. Он заменил на этом посту Давида Гюйона, который был уволен 8 октября.

Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до лета 2025 года. Сегодня Риера уже провел первую тренировку в своем новом клубе, за который выступал в качестве игрока в 2003 – 2005 годах.

Риера с июля текущего года работал со словенским «Целе». До этого в течение года работал в другом словенском клубе – «Олимпии» из Любляны.

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ВИДЕО. Суперпас украинца. Игнатенко оформил 1-й ассист во Франции
Бордо Альберт Риера Даниил Игнатенко
Источник ФК Бордо
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