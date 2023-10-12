ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко получил нового тренера
Команду возглавил Альберт Риера
Французский клуб «Бордо», за который выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, сообщил о назначении на пост главного тренера Альберта Риеры. Он заменил на этом посту Давида Гюйона, который был уволен 8 октября.
Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до лета 2025 года. Сегодня Риера уже провел первую тренировку в своем новом клубе, за который выступал в качестве игрока в 2003 – 2005 годах.
Риера с июля текущего года работал со словенским «Целе». До этого в течение года работал в другом словенском клубе – «Олимпии» из Любляны.
📢 𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒂̀ 𝑩𝒐𝒓𝒅𝒆𝒂𝒖𝒙— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023
Ancien joueur au Scapulaire entre 2003 et 2005, il est de retour dans le costume de coach !
Bienvenue @11RIERA11 👍😀
➡ https://t.co/AYojneolIP pic.twitter.com/bISzj7rPey
🎥 Le premier jour de @11RIERA11 au Haillan dans son rôle d’entraîneur ⚽🔵⚪ pic.twitter.com/wQgWVIjqkn— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023
La première séance de coach @11RIERA11 en 📸 pic.twitter.com/YKoPML5j5U— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о сложности выбора Реброва и приятных сюрпризах календаря
Один представитель Первой лиги