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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко уволил главного тренера
Франция
08 октября 2023, 12:53 |
387
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко уволил главного тренера

Давид Гюйон покинул свою должность

08 октября 2023, 12:53 |
387
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Гюйон

«Бордо» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Давида Гюйона. 56-летний французский специалист занимал эту должность с февраля 2022 года.

Гюйону не простили провальный старт нынешнего сезона. На данный момент «Бордо» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Лиги 2. В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы.

Напомним, за «Бордо» выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.

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Бордо Даниил Игнатенко отставка
Источник ФК Бордо
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