ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко уволил главного тренера

«Бордо» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Давида Гюйона. 56-летний французский специалист занимал эту должность с февраля 2022 года.

Гюйону не простили провальный старт нынешнего сезона. На данный момент «Бордо» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Лиги 2. В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы.

Напомним, за «Бордо» выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.