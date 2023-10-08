Франция08 октября 2023, 12:53 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Бордо Даниила Игнатенко уволил главного тренера
Давид Гюйон покинул свою должность
08 октября 2023, 12:53 |
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«Бордо» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Давида Гюйона. 56-летний французский специалист занимал эту должность с февраля 2022 года.
Гюйону не простили провальный старт нынешнего сезона. На данный момент «Бордо» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Лиги 2. В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы.
Напомним, за «Бордо» выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.
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