Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шедевр от Малиновского, скандал в матче Шахтер – Динамо, MVP Плотницкого
Другие новости
04 ноября 2025, 10:55 |
195
0

Шедевр от Малиновского, скандал в матче Шахтер – Динамо, MVP Плотницкого

Главные новости за 3 ноября на Sport.ua

04 ноября 2025, 10:55 |
195
0
Шедевр от Малиновского, скандал в матче Шахтер – Динамо, MVP Плотницкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 ноября.

1. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Динамо, ЛНЗ, Полесье и Кривбасс отстают на 4 пункта от горняков

2. В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

3А. Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1

3В. Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Украинский защитник провел на поле весь матч 10-го тура АПЛ

4А. «Нет никаких сомнений». Судаков оказался в центре скандала в Португалии
Президент «Витории Гимараеш» раскритиковал судейство в матче с «Бенфикой»

4В. Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
«Коринтианс» намерен подписать Майкона, который принадлежит донецкой команде

5А. Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира
Янник возглавил рейтинг благодаря трофею Мастерса в Париже и быстрому вылету Карлоса

5В. Рейтинг WTA. Снигур замыкает топ-150, новые рекорды Олейниковой и Подрез
Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили свои позиции

6А. Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Елена Рыбакина выиграла два матча в группе Серены Уильямс и досрочно вышла в плей-офф

6В. Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals
Аманда в трех сетах справилась с Мэдисон во втором туре группы Серены Уильямс

7. Олег Плотницкий стал игроком месяца в Перудже. Дважды получал звание MVP
Украинца выбрали по итогам голосования в официальном приложении

8. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру
Андрей Агафонов решил завершить карьеру посреди нынешнего сезона Суперлиги

9. Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира
Команда Христича стартует в Европейском кубке наций

10. Неожиданный поляк. Может появиться новый претендент на титул Усика
Кныба станет соперником Кабайела

По теме:
Победа Шахтера над Динамо, триумф Синнера, трофей для Снигур
Успех ХИТа в Лиге чемпионов, старт WTA Finals, Малиновский – без тренера
Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца
главные новости
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 09:02 1
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины

Назар Волошин завершает этап восстановления после травмы

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 6
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Футбол | 03.11.2025, 21:31
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2025, 22:19
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 05:55
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 27
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем