Шедевр от Малиновского, скандал в матче Шахтер – Динамо, MVP Плотницкого

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 ноября.

1. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков

Динамо, ЛНЗ, Полесье и Кривбасс отстают на 4 пункта от горняков

2. В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

3А. Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере

Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1

3В. Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом

Украинский защитник провел на поле весь матч 10-го тура АПЛ

4А. «Нет никаких сомнений». Судаков оказался в центре скандала в Португалии

Президент «Витории Гимараеш» раскритиковал судейство в матче с «Бенфикой»

4В. Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег

«Коринтианс» намерен подписать Майкона, который принадлежит донецкой команде

5А. Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира

Янник возглавил рейтинг благодаря трофею Мастерса в Париже и быстрому вылету Карлоса

5В. Рейтинг WTA. Снигур замыкает топ-150, новые рекорды Олейниковой и Подрез

Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили свои позиции

6А. Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025

Елена Рыбакина выиграла два матча в группе Серены Уильямс и досрочно вышла в плей-офф

6В. Анисимова с камбеком одолела Киз и сохранила шансы на полуфинал WTA Finals

Аманда в трех сетах справилась с Мэдисон во втором туре группы Серены Уильямс

7. Олег Плотницкий стал игроком месяца в Перудже. Дважды получал звание MVP

Украинца выбрали по итогам голосования в официальном приложении

8. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный украинский баскетболист неожиданно завершил карьеру

Андрей Агафонов решил завершить карьеру посреди нынешнего сезона Суперлиги

9. Три матча за три дня. Сборная Украины узнала расписание нового турнира

Команда Христича стартует в Европейском кубке наций

10. Неожиданный поляк. Может появиться новый претендент на титул Усика

Кныба станет соперником Кабайела