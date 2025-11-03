Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 18:27 |
1240
1

Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег

«Коринтианс» намерен подписать Майкона, который принадлежит донецкой команде

03 ноября 2025, 18:27 |
1240
1 Comments
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Донецкий «Шахтер» обратился с жалобой в ФИФА из-за бразильского «Коринтианса», который имеет долги перед украинской командой. Об этом сообщило издание RTI Esport.

В составе бразильского клуба выступает на правах аренды центральный полузащитник Майкон, который не собирается возвращаться в чемпионат Украины.

«Коринтианс» планирует оформить полноценный трансфер 28-летнего футболиста, однако «горняки» отказываются вести переговоры, пока «Коринтианс» не расчитается с долгами.

«Коринтианс» считает сохранение капитана Майкона приоритетной задачей. Игрок принадлежит донецкому «Шахтеру» и находится в аренде до конца этого года.

Однако донецкий «Шахтёр» заявил, что не будет вести переговоры с «Коринтиансом», пока не будут выплачены прошлые долги. Любые контакты между сторонами возобновятся только после того, как совет директоров бразильского клуба выплатит 1 миллион евро.

Стало известно, что «Шахтёр» уже подал жалобу в ФИФА на «Коринтианс», требуя отдать невыплаченные кредиты за игроков», – сообщил источник.

По теме:
Ротань заинтересован в подписании лучшего бомбардира Премьер-лиги
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Вернидуб поддержал игрока Динамо, который ошибся в матче против Шахтера
чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс Майкон Шахтер Донецк ФИФА трансферы трансферы УПЛ долги
Николай Тытюк Источник: RTI Esporte
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем
Футбол | 03 ноября 2025, 19:05 0
Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем
Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем

Во вторник, 4 ноября, мадридский клуб сыграет против английского «Ливерпуля»

Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03.11.2025, 07:02
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03.11.2025, 18:33
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
дивно, з одного боку вважають його лідером а з іншого не готові виплатити 1 млн
Ответить
0
Популярные новости
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 483
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 30
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем