Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег

Донецкий «Шахтер» обратился с жалобой в ФИФА из-за бразильского «Коринтианса», который имеет долги перед украинской командой. Об этом сообщило издание RTI Esport.

В составе бразильского клуба выступает на правах аренды центральный полузащитник Майкон, который не собирается возвращаться в чемпионат Украины.

«Коринтианс» планирует оформить полноценный трансфер 28-летнего футболиста, однако «горняки» отказываются вести переговоры, пока «Коринтианс» не расчитается с долгами.

«Коринтианс» считает сохранение капитана Майкона приоритетной задачей. Игрок принадлежит донецкому «Шахтеру» и находится в аренде до конца этого года.

Однако донецкий «Шахтёр» заявил, что не будет вести переговоры с «Коринтиансом», пока не будут выплачены прошлые долги. Любые контакты между сторонами возобновятся только после того, как совет директоров бразильского клуба выплатит 1 миллион евро.

Стало известно, что «Шахтёр» уже подал жалобу в ФИФА на «Коринтианс», требуя отдать невыплаченные кредиты за игроков», – сообщил источник.