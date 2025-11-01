Майкон не хочет возвращаться в Шахтер. Заявил о желании остаться в Бразилии

28-летний центральный полузащитник Майкон, который с весны 2022 года на правах аренды выступает за «Коринтианс», дал понять, что не хочет возвращаться в «Шахтер», которому принадлежит его контракт, а был бы не прочь остаться в стане «тимау».

«Я намерен остаться, и клуб тоже этого хочет, но это сложная ситуация, включающая множество факторов и обстоятельств. Мы общались, чтобы найти удобный момент для всех. Все, что я пережил, и особенно этот год, возвращение к хорошему футболу очень воодушевляет меня. Это может произойти, а может и нет. К сожалению, это зависит не только от Майкона и не только от «Коринтианса».

«Тренировки и игры я могу контролировать. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: это была прекрасная история, и она может закончиться. Я бы не хотел, чтобы она закончилась сейчас, но если уж она закончится, то как можно лучше. Это моя главная цель: хорошо закончить, чтобы иметь возможность следовать по пути, о котором я всегда мечтал», – сказал в интервью Майкон.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» был бы не прочь вернуть Майкона после истечения аренды в «Коринтиансе», но также готов к полноценной продаже хавбека за 2 миллиона евро.