Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Майкон не хочет возвращаться в Шахтер. Заявил о желании остаться в Бразилии
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 22:55 |
298
0

Майкон не хочет возвращаться в Шахтер. Заявил о желании остаться в Бразилии

Футболист на правах аренды выступает за «Коринтианс»

01 ноября 2025, 22:55 |
298
0
Майкон не хочет возвращаться в Шахтер. Заявил о желании остаться в Бразилии
ge.globo.com. Майкон

28-летний центральный полузащитник Майкон, который с весны 2022 года на правах аренды выступает за «Коринтианс», дал понять, что не хочет возвращаться в «Шахтер», которому принадлежит его контракт, а был бы не прочь остаться в стане «тимау».

«Я намерен остаться, и клуб тоже этого хочет, но это сложная ситуация, включающая множество факторов и обстоятельств. Мы общались, чтобы найти удобный момент для всех. Все, что я пережил, и особенно этот год, возвращение к хорошему футболу очень воодушевляет меня. Это может произойти, а может и нет. К сожалению, это зависит не только от Майкона и не только от «Коринтианса».

«Тренировки и игры я могу контролировать. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: это была прекрасная история, и она может закончиться. Я бы не хотел, чтобы она закончилась сейчас, но если уж она закончится, то как можно лучше. Это моя главная цель: хорошо закончить, чтобы иметь возможность следовать по пути, о котором я всегда мечтал», – сказал в интервью Майкон.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» был бы не прочь вернуть Майкона после истечения аренды в «Коринтиансе», но также готов к полноценной продаже хавбека за 2 миллиона евро.

По теме:
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Ярмоленко получил совет от легенды Динамо перед матчем с Шахтером
Названо условие, при котором Туран покинет Шахтер ради Атлетико
Коринтианс Шахтер Донецк Майкон аренда игрока трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01 ноября 2025, 05:12 10
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
Футбол | 01 ноября 2025, 15:44 6
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного

Пьер Дориан не понял решение тренера ПСЖ

Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01.11.2025, 08:41
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем