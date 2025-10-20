Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро

Руководство «Шахтера» рассматривает варианты дальнейшей политики клуба в отношении 28-летнего центрального хавбека Майкона.

Футболист с 2022 года играет на правах аренды за «Коринтианс», однако этот клуб имеет долг перед украинцами в 1 миллион евро (по 500 тысяч евро за два последних года аренды), что беспокоит «горняков».

«Шахтер» дал понять «Коринтиансу», что исключает вариант с новой арендой, однако готов продать Майкона «тимау» за 2 миллиона евро.

В «Коринтиансе» все еще думают, стоит ли им тратиться на хавбека, который лишь в текущем сезоне оправился от проблем со здоровьем и вернул себе место в основном составе.

Если договориться о полноценной продаже Майкона в «Коринтианс» не удастся, то в «Шахтере» рассматривают возможность оставить хавбека в команде, так как в целом положительно оценивают его выступления в бразильской Серии А-2025.

В конце августа сообщалось, что у «Шахтера» сорвался трансфер Майкона в один из клубов ОАЭ. Сделке воспрепятствовала позиция «Коринтианса».