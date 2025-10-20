Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 16:13 | Обновлено 20 октября 2025, 16:14
2115
0

Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро

«Горняки» не прочь окончательно попрощаться с Майконом

20 октября 2025, 16:13 | Обновлено 20 октября 2025, 16:14
2115
0
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Руководство «Шахтера» рассматривает варианты дальнейшей политики клуба в отношении 28-летнего центрального хавбека Майкона.

Футболист с 2022 года играет на правах аренды за «Коринтианс», однако этот клуб имеет долг перед украинцами в 1 миллион евро (по 500 тысяч евро за два последних года аренды), что беспокоит «горняков».

«Шахтер» дал понять «Коринтиансу», что исключает вариант с новой арендой, однако готов продать Майкона «тимау» за 2 миллиона евро.

В «Коринтиансе» все еще думают, стоит ли им тратиться на хавбека, который лишь в текущем сезоне оправился от проблем со здоровьем и вернул себе место в основном составе.

Если договориться о полноценной продаже Майкона в «Коринтианс» не удастся, то в «Шахтере» рассматривают возможность оставить хавбека в команде, так как в целом положительно оценивают его выступления в бразильской Серии А-2025.

В конце августа сообщалось, что у «Шахтера» сорвался трансфер Майкона в один из клубов ОАЭ. Сделке воспрепятствовала позиция «Коринтианса».

По теме:
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Майкон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ESPN
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20 октября 2025, 10:30 5
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс

Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 25
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине
Футбол | 20.10.2025, 16:44
О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине
О чем говорили? Шевченко встретился с послом Франции в Украине
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20.10.2025, 08:44
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет
18.10.2025, 17:24
Баскетбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
18.10.2025, 19:17 9
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 19
Футбол
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 6
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем