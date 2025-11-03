«Нет никаких сомнений». Судаков оказался в центре скандала в Португалии

Президент «Витории» Гимараеш Антонио Мигель Кардосо раскритиковал решение главного арбитра в матче 10-го тура чемпионата Португалии с «Бенфикой» (0:3) за то, что тот в первом тайме не показал красную карточку украинскому полузащитнику лиссабонцев Георгию Судакову, а во втором удалил игрока его команды Фабио Бланко.

«У меня больше нет сомнений, что инциденты с участием Судакова и Фабио Бланко, если бы они обменялись футболками, оценили бы иначе – без всяких дискуссий. Первый получил бы красную карточку, а второй – только желтую. Мы ушли бы на перерыв при равном счете и имея на одного игрока больше», – цитирует Кардосо O Jogo.

В матче с «Виторией» Судаков провел на поле первый тайм. В перерыве Георгия заменили. Результативными действиями в встрече украинец не отметился, а в конце первого тайма получил желтую карточку за грубую игру.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч «Бенфики» в чемпионате.