Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 21:29 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:38
1153
1

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков

Динамо, ЛНЗ, Полесье и Кривбасс отстают на 4 пункта от горняков

03 ноября 2025, 21:29 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:38
1153
1 Comments
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
ФК Полесье

С 31 октября по 3 ноября прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Заключительные две игры состоялись в понедельник, 3 ноября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты в гостях обыграли ЛНЗ (1:0), а Полесье и Металлист 1925 разошлись миром (0:0).

Днем ранее в Классическом дерби во Львове Шахтер переиграл Динамо (3:1) и упрочил лидерство – перевес теперь составляет 4 балла.

Шахтер имеет 24 очка. Далее 4 команды – Динамо, ЛНЗ, Полесье, Кривбасс – набрали по 20 пунктов. Металлист 1925 идет на 6-й позиции с 17 баллами

В зоне переходных матчей идут Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

11-й тур. 31 октября – 3 ноября

  • 31.10. 18:00 Кудривка – Оболонь – 1:0
  • 01.11. 13:00 Кривбасс – Полтава – 2:2
  • 01.11. 15:30 Колос – Александрия – 1:1
  • 01.11. 18:00 Эпицентр – Верес – 2:3
  • 02.11. 15:30 Заря – Рух – 1:0
  • 02.11. 18:00 Шахтер – Динамо – 3:1
  • 03.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Карпаты – 0:1
  • 03.11. 18:00 Полесье – Металлист 1925 – 0:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 11 7 3 1 22 - 9 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 24
2 Динамо Киев 11 5 5 1 28 - 15 09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 20
3 ЛНЗ 11 6 2 3 11 - 8 09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 20
4 Полесье 11 6 2 3 18 - 8 09.11.25 13:00 Александрия - Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20
5 Кривбасс 11 6 2 3 20 - 18 08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 20
6 Металлист 1925 11 4 5 2 12 - 7 08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 17
7 Колос Ковалевка 11 4 4 3 11 - 10 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 16
8 Заря 11 4 4 3 13 - 11 08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 16
9 Карпаты Львов 11 3 6 2 16 - 15 08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 15
10 Кудровка 11 4 2 5 14 - 19 07.11.25 18:00 Кудровка - Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 14
11 Верес 11 3 4 4 10 - 12 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье 13
12 Оболонь 11 3 4 4 9 - 14 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 13
13 Эпицентр 11 3 0 8 14 - 20 07.11.25 15:30 Эпицентр - Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 9
14 Александрия 11 2 3 6 11 - 18 09.11.25 13:00 Александрия - Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 9
15 Рух Львов 11 2 1 8 7 - 19 08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 7
16 Полтава 11 1 3 7 10 - 23 09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 6
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03 ноября 2025, 18:33 10
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ

Арсений Батагов получит дебютный вызов в главную команду страны

Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03 ноября 2025, 08:13 13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»

Тренер напомнил слова Попова после последнего матча

ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
Футбол | 03.11.2025, 21:40
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03.11.2025, 13:41
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Найкращий, самий титулований і самий популярний клуб України на своєму законному місці - 1! Браввоооо Шахтар ❤️
Ответить
-1
Популярные новости
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 21
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем