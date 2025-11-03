Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков

С 31 октября по 3 ноября прошел 11-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Заключительные две игры состоялись в понедельник, 3 ноября.

Карпаты в гостях обыграли ЛНЗ (1:0), а Полесье и Металлист 1925 разошлись миром (0:0).

Днем ранее в Классическом дерби во Львове Шахтер переиграл Динамо (3:1) и упрочил лидерство – перевес теперь составляет 4 балла.

Шахтер имеет 24 очка. Далее 4 команды – Динамо, ЛНЗ, Полесье, Кривбасс – набрали по 20 пунктов. Металлист 1925 идет на 6-й позиции с 17 баллами

В зоне переходных матчей идут Эпицентр и Александрия (по 9), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (6).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

11-й тур. 31 октября – 3 ноября

31.10. 18:00 Кудривка – Оболонь – 1:0

– Оболонь – 1:0 01.11. 13:00 Кривбасс – Полтава – 2:2

01.11. 15:30 Колос – Александрия – 1:1

01.11. 18:00 Эпицентр – Верес – 2:3

– 2:3 02.11. 15:30 Заря – Рух – 1:0

– Рух – 1:0 02.11. 18:00 Шахтер – Динамо – 3:1

– Динамо – 3:1 03.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Карпаты – 0:1

– 0:1 03.11. 18:00 Полесье – Металлист 1925 – 0:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Очки
1 Шахтер Донецк 11 7 3 1 22-9 24
2 Динамо Киев 11 5 5 1 28-15 20
3 ЛНЗ 11 6 2 3 11-8 20
4 Полесье 11 6 2 3 18-8 20
5 Кривбасс 11 6 2 3 20-18 20
6 Металлист 1925 11 4 5 2 12-7 17
7 Колос Ковалевка 11 4 4 3 11-10 16
8 Заря 11 4 4 3 13-11 16
9 Карпаты Львов 11 3 6 2 16-15 15
10 Кудровка 11 4 2 5 14-19 14
11 Верес 11 3 4 4 10-12 13
12 Оболонь 11 3 4 4 9-14 13
13 Эпицентр 11 3 0 8 14-20 9
14 Александрия 11 2 3 6 11-18 9
15 Рух Львов 11 2 1 8 7-19 7
16 Полтава 11 1 3 7 10-23 6

