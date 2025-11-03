Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Чемпионат Украины
03 ноября 2025, 19:50 |
608
6

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

03 ноября 2025, 19:50 |
608
6 Comments
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
УПЛ

Комитет арбитров УАФ выступил с официальным заявлением по поводу скандального эпизода в матче «Шахтер» – «Динамо», когда главный арбитр матча Виталий Романов решил не назначать пенальти в эпизоде с Шолой Огундана и Юхимом Коноплей.

«Во время борьбы за мяч в штрафной площади игрок №16 «Динамо» успешно протолкнул мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 «Шахтера».

Главный арбитр, несмотря на то, что находился относительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться.

Как видно на видеоповторах, только один ракурс из-за ворот давал полную и справедливую картину эпизода. Арбитры VAR имели в своем распоряжении этот ракурс, в отличие от главного арбитра, однако не предложили ему просмотр на поле. Это могло бы предоставить арбитру дополнительную информацию для принятия правильного решения о назначении пенальти, ведь такое действие защитника подпадает под определение фола, который должен наказываться назначением пенальти.

Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру просмотр эпизода», – комментирует комитет арбитров.

По теме:
Вернидуб поддержал игрока Динамо, который ошибся в матче против Шахтера
«Должны быть силой, а не обузой». Клуб УПЛ раскритиковал своих фанатов
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Шола Огундана Ефим Конопля пенальти Виталий Романов скандал судейство Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03 ноября 2025, 18:33 9
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ

Арсений Батагов получит дебютный вызов в главную команду страны

Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Футбол | 03.11.2025, 18:27
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Людмила Павловська
Було б 2-2, і була б друга гра.
Ответить
+3
sahka1981
А були якісь сумніви? Очевидний пенальті.
Романов і Пасхал нормально підзаробили.
 
Ответить
+1
Gargantua
и что?  как накажут виновных?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Щодо цього епізоду комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування», - говориться у повідомленні.
Також у телеграм-каналі УАФ можна подивитись відео епізоду та послухати перемовини арбітрів стосовно нього.
Головним арбітром матчу був Віталій Романов, арбітри ВАР — Ігор Пасхал і Семен Шлончак
Ответить
0
kadaad .
А толку? 
Ответить
0
Руслан Панченко
Черта ярмоленко, будут дисквалифицировать
Ответить
-2
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 483
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 8
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем