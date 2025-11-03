В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров УАФ выступил с официальным заявлением по поводу скандального эпизода в матче «Шахтер» – «Динамо», когда главный арбитр матча Виталий Романов решил не назначать пенальти в эпизоде с Шолой Огундана и Юхимом Коноплей.

«Во время борьбы за мяч в штрафной площади игрок №16 «Динамо» успешно протолкнул мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 «Шахтера».

Главный арбитр, несмотря на то, что находился относительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться.

Как видно на видеоповторах, только один ракурс из-за ворот давал полную и справедливую картину эпизода. Арбитры VAR имели в своем распоряжении этот ракурс, в отличие от главного арбитра, однако не предложили ему просмотр на поле. Это могло бы предоставить арбитру дополнительную информацию для принятия правильного решения о назначении пенальти, ведь такое действие защитника подпадает под определение фола, который должен наказываться назначением пенальти.

Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру просмотр эпизода», – комментирует комитет арбитров.