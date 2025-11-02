ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский раскритиковал работу судьи в матче 11-го тура УПЛ 2025/26 против Шахтера, который не назначил пенальти после фола Юхима Конопли против Шолы Огундана:

«Я не могу сказать, что они очень чем-то отличались, но я хочу сказать, что если мы не ставим пенальти в таком матче, пенальти на Шоле… Чистый пенальти. И это уже второй такой момент при участии моей команды – когда мы играли против Зари, то не поставили пенальти в их ворота, и сейчас не ставят пенальти в ворота команды Шахтера.

Простите, я не знаю, чего мы хотим достигать. Не знаю, над чем работает судейский корпус. Мне уже не один человек позвонил из судейского корпуса, который сказал, что это чистый пенальти. И это была бы совсем другая игра. Да, последний гол пропустили в конце, мы рисковали, пошли вперед. Но это какой-то произвол».

Шахтер переиграл Динамо со счетом 3:1 и оторвался в таблице УПЛ на 4 очка – 24 пункта проти 20.

Видеообзор матча Шахтер – Динамо (3:1)