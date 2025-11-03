Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Украинский защитник провел на поле весь матч 10-го тура АПЛ
Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.
«Сандерленд» сыграл вничью против «Эвертона» (1:1), команды обменялись голами.
Украинский полузащитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Тимур Тютеров не был включен в заявку «Сандерленда» на игру.
«Ириски» открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Илимана Ндиайе. «Черные коты» ответили сразу после перерыва – Гранит Джака отличился после передачи Энцо Ле Фе.
«Эвертон» имеет 12 очков (14-е место), а «Сандерленд» входит в топ-4 (18 баллов).
Премьер-лига. 10-й тур, 3 ноября 2025
Сандерленд – Эвертон – 1:1
Голы: Джака, 46 – Ндиайе, 15
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|10
|8
|1
|1
|18 - 3
|08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|6
|1
|3
|20 - 8
|09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли
|19
|3
|Ливерпуль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль
|18
|4
|Сандерленд
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд
|18
|5
|Борнмут
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут
|18
|6
|Тоттенхэм
|10
|5
|2
|3
|17 - 8
|08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон
|17
|7
|Челси
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль
|16
|10
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм
|15
|12
|Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед
|13
|13
|Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал
|12
|14
|Эвертон
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм
|12
|15
|Фулхэм
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм
|11
|16
|Лидс
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут
|11
|17
|Бёрнли
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли
|10
|18
|Вест Хэм
|10
|2
|1
|7
|10 - 21
|08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм
|7
|19
|Ноттингем Форест
|10
|1
|3
|6
|7 - 19
|09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд
|6
|20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|2
|8
|7 - 22
|08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон
|2
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер напомнил слова Попова после последнего матча
Правый защитник Шахтера разозлил фанатов своим поступком на поле