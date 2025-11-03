Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:26
Украинский защитник провел на поле весь матч 10-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Сандерленд» сыграл вничью против «Эвертона» (1:1), команды обменялись голами.

Украинский полузащитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Тимур Тютеров не был включен в заявку «Сандерленда» на игру.

«Ириски» открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Илимана Ндиайе. «Черные коты» ответили сразу после перерыва – Гранит Джака отличился после передачи Энцо Ле Фе.

«Эвертон» имеет 12 очков (14-е место), а «Сандерленд» входит в топ-4 (18 баллов).

Премьер-лига. 10-й тур, 3 ноября 2025

Сандерленд – Эвертон – 1:1

Голы: Джака, 46 – Ндиайе, 15

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 10 8 1 1 18 - 3 08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 25
2 Манчестер Сити 10 6 1 3 20 - 8 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 19
3 Ливерпуль 10 6 0 4 18 - 14 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 18
4 Сандерленд 10 5 3 2 12 - 8 08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 18
5 Борнмут 10 5 3 2 17 - 14 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 18
6 Тоттенхэм 10 5 2 3 17 - 8 08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 17
7 Челси 10 5 2 3 18 - 11 08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 2 3 17 - 16 08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 17
9 Кристал Пэлас 10 4 4 2 14 - 9 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 16
10 Брайтон 10 4 3 3 17 - 15 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 15
11 Астон Вилла 10 4 3 3 9 - 10 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 15
12 Брентфорд 10 4 1 5 14 - 16 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 13
13 Ньюкасл 10 3 3 4 10 - 11 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 12
14 Эвертон 10 3 3 4 10 - 13 08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 12
15 Фулхэм 10 3 2 5 12 - 14 08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 11
16 Лидс 10 3 2 5 9 - 17 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 11
17 Бёрнли 10 3 1 6 12 - 19 08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 10
18 Вест Хэм 10 2 1 7 10 - 21 08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 7
19 Ноттингем Форест 10 1 3 6 7 - 19 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 6
20 Вулверхэмптон 10 0 2 8 7 - 22 08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Фотогалерея

Николай Степанов
