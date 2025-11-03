Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом

Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Сандерленд» сыграл вничью против «Эвертона» (1:1), команды обменялись голами.

Украинский полузащитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Тимур Тютеров не был включен в заявку «Сандерленда» на игру.

«Ириски» открыли счет на 15-й минуте благодаря точному удару Илимана Ндиайе. «Черные коты» ответили сразу после перерыва – Гранит Джака отличился после передачи Энцо Ле Фе.

«Эвертон» имеет 12 очков (14-е место), а «Сандерленд» входит в топ-4 (18 баллов).

Премьер-лига. 10-й тур, 3 ноября 2025

Сандерленд – Эвертон – 1:1

Голы: Джака, 46 – Ндиайе, 15

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 10 8 1 1 18 - 3 08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас 18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал 04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 25 2 Манчестер Сити 10 6 1 3 20 - 8 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити 18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон 05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 19 3 Ливерпуль 10 6 0 4 18 - 14 09.11.25 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль 19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 18 4 Сандерленд 10 5 3 2 12 - 8 08.11.25 19:30 Сандерленд - Арсенал 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд 18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон 04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 18 5 Борнмут 10 5 3 2 17 - 14 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут 02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут 26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест 18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут 03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 18 6 Тоттенхэм 10 5 2 3 17 - 8 08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 17 7 Челси 10 5 2 3 18 - 11 08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон 01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси 25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд 18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль 27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 17 8 Манчестер Юнайтед 10 5 2 3 17 - 16 08.11.25 14:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон 19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед 04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд 27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 17 9 Кристал Пэлас 10 4 4 2 14 - 9 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас 18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут 05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль 16 10 Брайтон 10 4 3 3 17 - 15 09.11.25 16:00 Кристал Пэлас - Брайтон 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон 18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл 05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 27.09.25 Челси 1:3 Брайтон 15 11 Астон Вилла 10 4 3 3 9 - 10 09.11.25 16:00 Астон Вилла - Борнмут 01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла 26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити 19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 15 12 Брентфорд 10 4 1 5 14 - 16 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл 01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд 25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль 20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд 05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити 27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед 13 13 Ньюкасл 10 3 3 4 10 - 11 09.11.25 16:00 Брентфорд - Ньюкасл 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл 05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал 12 14 Эвертон 10 3 3 4 10 - 13 08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм 03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон 26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон 05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас 29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 12 15 Фулхэм 10 3 2 5 12 - 14 08.11.25 17:00 Эвертон - Фулхэм 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал 03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм 28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм 11 16 Лидс 10 3 2 5 9 - 17 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс 01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс 24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс 04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм 27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут 11 17 Бёрнли 10 3 1 6 12 - 19 08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли 01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал 26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли 18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс 05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли 27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли 10 18 Вест Хэм 10 2 1 7 10 - 21 08.11.25 17:00 Вест Хэм - Бёрнли 02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл 24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд 04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм 29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм 7 19 Ноттингем Форест 10 1 3 6 7 - 19 09.11.25 16:00 Ноттингем Форест - Лидс 01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед 26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест 18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси 05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд 6 20 Вулверхэмптон 10 0 2 8 7 - 22 08.11.25 22:00 Челси - Вулверхэмптон 01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон 26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли 18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон 05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон 27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

Фотогалерея