Сандерленд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии
В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Эвертон».
Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Сандерленд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
