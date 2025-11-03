Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Сандерленд
03.11.2025 22:00 – перерыв 0 : 1
Эвертон
Англия
03 ноября 2025, 22:00 | Обновлено 03 ноября 2025, 22:31
Смотрите 3 ноября в 22:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сандерленд» и «Эвертон».

Игра пройдет в Сандерленде на стадионе «Стедиум оф Лайт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
