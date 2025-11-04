Англия04 ноября 2025, 03:09 |
Сандерленд – Эвертон – 1:1. Ириски для котов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
Вечером 3 ноября прошел последний поединок 10-го тура АПЛ.
«Сандерленд» и «Эвертон» завершили встречу вничью 1:1, обменявшись забитыми мячами.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на игру и отыграл весь матч.
Премьер-лига. 10-й тур, 3 ноября 2025
Сандерленд – Эвертон – 1:1
Голы: Джака, 46 – Ндиайе, 15
Видеообзор матча
