Англия
04 ноября 2025, 03:09 |
Сандерленд – Эвертон – 1:1. Ириски для котов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 ноября прошел последний поединок 10-го тура АПЛ.

«Сандерленд» и «Эвертон» завершили встречу вничью 1:1, обменявшись забитыми мячами.

Левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на игру и отыграл весь матч.

Премьер-лига. 10-й тур, 3 ноября 2025

Сандерленд – Эвертон – 1:1

Голы: Джака, 46 – Ндиайе, 15

Видеообзор матча

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
