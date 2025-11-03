Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025

Елена Рыбакина выиграла два матча в группе Серены Уильямс и досрочно вышла в плей-офф

Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 6) стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Рыбакина досрочно вышла в плей-офф WTA Finals благодаря двум победам в двух турах группы Серены Уильямс. Елена оказалась сильнее Мэдисон Киз и Иги Свентек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Рыбакина гарантировано займет первое место в своем квартете. В полуфинале Итогового Елена поборется с теннисисткой, которая займет второе место в группе Штеффи Граф. В той группе выступают Арина Соболенко, Жасмин Паолини, Джессика Пегула и Коко Гауфф.

Рыбакина в третий раз в карьере выступает на Итоговом и впервые сумела выйти из группы. Полуфиналы в Эр-Рияде запланированы на пятницу, 7 ноября.

Елена стала первой представительницей Казахстана в истории, которой удалось выйти в полуфинал WTA Finals.

Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
