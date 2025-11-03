Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира
ATP
03 ноября 2025, 16:55 |
239
0

Янник возглавил рейтинг благодаря трофею Мастерса в Париже и быстрому вылету Карлоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

3 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.

Чемпионом Мастерса в Берси стал итальянец Янник Синнер, который в финале переиграл Феликса Оже-Альяссима.

Благодаря титулу в Париже Янник стал первой ракеткой мира, сместив на вторую позицию Карлоса Алькараса. Перед стартом Мастерса было два условия, при которых Синнер мог бы обойти Алькараса: трофей Янника и вылет Карлоса до полуфинала. Испанец покинул Париж во втором круге после поражения Кэмерона Норри.

На следующей неделе Алькарас снова станет первым, поскольку у Карлоса и Янника спишутся очки за прошлогодний Итоговый турнир, где итальянец стал чемпионом. Борьба за первую позицию продолжится на АТР Finals в Турине с 9 по 16 ноября.

Из других изменений в топ-10: Бен Шелтон и Алекс де Минаур поменялись позициями (американец – шестой, австралиец – седьмой), Оже-Альяссим обошел Лоренцо Музетти и Каспера Рууда, став восьмой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Есть трофеи: сыграно 3 парных финала ITF с участием украинских теннисистов
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11
Синнер завоевал трофей Мастерса в Париже и станет первой ракеткой мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
