Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира

3 ноября ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.

Чемпионом Мастерса в Берси стал итальянец Янник Синнер, который в финале переиграл Феликса Оже-Альяссима.

Благодаря титулу в Париже Янник стал первой ракеткой мира, сместив на вторую позицию Карлоса Алькараса. Перед стартом Мастерса было два условия, при которых Синнер мог бы обойти Алькараса: трофей Янника и вылет Карлоса до полуфинала. Испанец покинул Париж во втором круге после поражения Кэмерона Норри.

На следующей неделе Алькарас снова станет первым, поскольку у Карлоса и Янника спишутся очки за прошлогодний Итоговый турнир, где итальянец стал чемпионом. Борьба за первую позицию продолжится на АТР Finals в Турине с 9 по 16 ноября.

Из других изменений в топ-10: Бен Шелтон и Алекс де Минаур поменялись позициями (американец – шестой, австралиец – седьмой), Оже-Альяссим обошел Лоренцо Музетти и Каспера Рууда, став восьмой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР