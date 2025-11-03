Рейтинг WTA. Снигур замыкает топ-150, новые рекорды Олейниковой и Подрез

3 ноября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей недели девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Гонконге, Ченнаи и Цзюцзяне.

Трофей в Гонконге завоевала Виктория Мбоко. Она поднялась на три места, дебютировала в топ-20 и теперь идет на 18-м месте. В финале Виктория одолела Кристину Букшу – испанка прибавила 14 позиций и располагается на 54-й строчке.

Чемпионкой в Ченнаи стала индонезийка Джанис Тджен, для которой это первый титул в карьере. Джанис стала 53-й ракеткой мира, установив личный рекорд. В решающей встрече она оказалась сильнее Кимберли Биррелл – австралийка вошла в топ-100 и идет 94-й.

Победительница соревнований в Цзюцзяне – Анна Блинкова. «Нейтралка» поднялась на 63-е место. В финале ей противостояла 17-летняя Лилли Таггер, которая благодаря успешному выступлению в Китае взлетела с 235-й строчки на 156-ю.

В топ-10 никаких изменений не произошло. Первой ракеткой является Арина Соболенко, которая гарантировано останется лидером по итогам 2025 года. После Соболенко идут Ига Свентек и Коко Гауфф. На этой неделе восемь лучших теннисисток сезона выступают на Итоговом турнире WTA.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина (14-я), Марта Костюк (26-я), Даяна Ястремская (27-я) и Юлия Стародубцева (115-я) сохранили свои позиции.

На 132-е место поднялась Александра Олейникова, обновив личный рекорд. Дарья Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Глазго и теперь замыкает топ-150.

Вероника Подрез улучшила одну строчку – 316-я. Для Вероники, которая является девятой ракеткой Украины, это личный рекорд.

Украинки в рейтинге WTA

Первой ракеткой Украины в парном разряде остается Людмила Киченок – 30-я.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (53-я) и Марта Костюк (89-я).

Украинки в парном рейтинге WTA