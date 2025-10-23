Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 06:00
Разгромные победы Челси, Баварии и Ливерпуля в ЛЧ, успех Динамо U-19

Главные новости за 22 октября на Sport.ua

Разгромные победы Челси, Баварии и Ливерпуля в ЛЧ, успех Динамо U-19
ФК Динамо Киев U-19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 октября.

1. Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
По 9 очков набрали ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид

2А. Голы Кейна и Джексона. Бавария уничтожила Брюгге в матче Лиги чемпионов
Мюнхенская команда переиграла соперников со счетом 4:0 в третьем туре еврокубка

2В. Пропустили и разозлились. Ливерпуль отгрузил 5 мячей в ворота Айнтрахта
Красные после двух туров набрали 6 очков из 9 возможных

2С. Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Пенсионеры переиграли нидерландскую команду 5:1 в третьем туре еврокубка

2D. Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус
Гол Джуда Беллингема принёс победу «сливочным»

3А. ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Тренер дал пресс-конференцию накануне поединка еврокубка

3В. ТУРАН: «План на игру? Особый подарок от меня вам. Но никому не говорите»
Наставник Шахтера провел пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций с Легией

4А. ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ПСЖ разгромил немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов

4В. «Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

5. Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Команда Костюка через две недели будет иметь не менее сложный выезд

6А. Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Логика следующая: больше турниров, больше матчей, больше денег, больше игроков, больше замен…

6В. В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
Жерома взял на стажировку нынешний главный тренер мюнхенцев Венсан Компани

7. Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Александра в двух сетах переиграла аргентинку Хулию Риеру во втором круге соревнований

8. ОФИЦИАЛЬНО. Матч чемпионата Украины перенесен на неопределенное время
Крижинка и Сокол не сыграют из-за отсутствия света

9. Решение принято. FIS определилась с судьбой российских спортсменов
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда решила не допускать их в статусе нейтралов

10. Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
