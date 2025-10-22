Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Лига чемпионов
22 октября 2025, 20:12
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо назвал украинского вратаря Анатолия Трубина лучшим игроком своей команды в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (0:3).

«Я думаю, что Энтони Гордон был лучшим игроком матча. Но что касается «Бенфики», учитывая последние 20 минут, когда команда действительно боролась, я считаю, что, без сомнений, лучшим игроком был Трубин», – цитирует Моуриньо Bola na Rede.

Анатолий вышел в стартовом составе «Бенфики» в матче с «Ньюкаслом» и провел на поле все 90 минут. 24-летний украинец пропустил три гола и отразил семь ударов.

Ранее Трубин рассказал, как ему работается с Моуриньо.

