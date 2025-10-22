«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо назвал украинского вратаря Анатолия Трубина лучшим игроком своей команды в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (0:3).

«Я думаю, что Энтони Гордон был лучшим игроком матча. Но что касается «Бенфики», учитывая последние 20 минут, когда команда действительно боролась, я считаю, что, без сомнений, лучшим игроком был Трубин», – цитирует Моуриньо Bola na Rede.

Анатолий вышел в стартовом составе «Бенфики» в матче с «Ньюкаслом» и провел на поле все 90 минут. 24-летний украинец пропустил три гола и отразил семь ударов.

