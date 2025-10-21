«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Украинец – об изменениях в лиссабонской команде
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал об изменениях, которые произошли в команде после того, как ее возглавил Жозе Моуриньо.
«В общем, нам просто нужно время, потому что с приходом нового тренера у нас не было времени на работу. Но я вижу много хорошего каждый день – игроки прогрессируют индивидуально и коллективно. Это всегда долгий путь, но мы работаем каждый день.
У каждого тренера есть свой взгляд на игру. Я вижу некоторые изменения, некоторые отличия, и это прекрасно узнавать что-то новое», - приводит слова украинского вратаря Sapo.
