  4. «Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Португалия
21 октября 2025, 14:31 | Обновлено 21 октября 2025, 14:50
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо

Украинец – об изменениях в лиссабонской команде

Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал об изменениях, которые произошли в команде после того, как ее возглавил Жозе Моуриньо.

«В общем, нам просто нужно время, потому что с приходом нового тренера у нас не было времени на работу. Но я вижу много хорошего каждый день – игроки прогрессируют индивидуально и коллективно. Это всегда долгий путь, но мы работаем каждый день.

У каждого тренера есть свой взгляд на игру. Я вижу некоторые изменения, некоторые отличия, и это прекрасно узнавать что-то новое», - приводит слова украинского вратаря Sapo.

Ранее Моуриньо неприятно удивил Трубина.

Анатолий Трубин Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
