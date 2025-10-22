Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:11 |
ПСЖ разгромил немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов

22 октября 2025, 10:11 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Французский ПСЖ разгромил на выезде немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижского клуба, но был удален на 37-й минуте. После финального свистка главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.

Наставник парижской команды признался, что его команда стремится защитить титул Лиги чемпионов, однако отметил наличие очень серьезных соперников, которые могут создать проблемы.

Кроме того, Энрике остался доволен игрой своих подопечных после того, как Забарный нарушил правила и был вынужден покинуть поле при счете 1:1. После этого ПСЖ отправил в ворота соперника три мяча еще до перерыва.

Французский клуб набрал девять баллов и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 25 октября, ПСЖ сыграет в чемпионате против «Бреста».

Николай Титюк
