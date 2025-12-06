Дулуб назвал проблему, которая может помешать ЛНЗ обыграть Оболонь в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 11:27
331
3

Команды играют матч 15 тура УПЛ

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от предстоящего матча черкасского ЛНС против киевской Оболони в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ – Оболонь. Подопечные Виталия Пономарева удивляют многих, но «пивовары» славятся своим характером и жаждой борьбы. Удастся ли «фиолетовым» одержать очередную победу?

– Я бы в этом матче не выделял фаворитов. Объясню почему. Если смотреть матчи ЛНЗ, они довольно неплохо проводят игры, где их соперники действуют с позиции силы, но... Как только возникают разговоры о позиционных атаках – там большие вопросы, потому что при быстрых атаках у «фиолетовых» работает тройка: Яшар-Оба, Ассинор – довольно неплохо действуют.

Если возвращаться к матчу против Оболони – это другая история. Три центральных защитника, которых обычно использует Оболонь, пожалуй, не дадут простора. Здесь будет очень тяжелая и вязкая борьба ЛНЗ не отличается какой-то феерической игрой в этом сезоне, но это футбол, где на первый план выходит результат. В этом плане ЛНЗ довольно неплохо выглядит в этом сезоне, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Оболонь находится на 11 строчке с 17 баллами.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
