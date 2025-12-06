Известный тренер ждет сенсацию в матче Колос – Шахтер в УПЛ

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча ковалевского Колосса против донецкого Шахтера в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Колос – Шахтер. Пожалуй, центральный матч тура. Руслан Костышин «слепил» боеспособный коллектив, портящий нервы многим клубам УПЛ. Сможет ли Колос сотворить сенсацию против «горняков»?

– Знаете, довольно интересный матч. Пожалуй, я с вами соглашусь, этот матч – самый интересный в этом туре. В этом сезоне положительные эмоции вызывает именно игра Колоса – это довольно неплохая команда. Сможет ли она именно в этом матче навязать борьбу Шахтеру? Я думаю, да. Например Кривбаса, только позиционная ошибка на последних минутах не позволила им обыграть Шахтер (2:2).

Есть один нюанс! Качественные команды по типу Шахтера не могут себе позволить терять зачетные пункты в двух матчах подряд. Поэтому, здесь... Ну знаете, у меня где-то тоже 50 на 50. Чаша весов может пошатнуться как в одну сторону, так и в другую, – сказал Олег.