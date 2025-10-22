Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз

В начале октября в Риме состоялось очередное заседание генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов – организации, которая имеет официальное признание от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) как орган, представляющий интересы более 650 профессиональных мужских и 139 женских клубов из 55 стран Старого континента.

Одним из первоочередных решений стало переименование организации, которая отныне называется Европейские футбольные клубы (ЕФК). Впрочем, это изменение носило, скорее, формальный характер и ни на что всерьез не влияло. А вот другой вопрос, который изначально не находился на повестке дня, а был внесен на рассмотрение представителями топ-клубов, вызвал серьезный резонанс. Все дело в том, что речь опять может зайти об изменениях в правилах футбола…

Известно, в частности, что от английской Премьер-лиги на генассамблее присутствовали представители Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Арсенала и Ноттингем Форест. Они, при поддержке некоторых других топ-клубов континента, подняли вопрос о необходимости увеличения заявок на клубные турниры с нынешних 25 до 28 футболистов в списке, а также инициировали рассмотрение вопроса об очередном увеличении количества замен – с пять до шести.

Впервые от существовавшей длительное время практики трех замен для каждой из команд организаторы многих турниров отошли в 2020 году, когда футбольные матчи в Европе возобновились после паузы, связанной с пандемией Covid-19. Тогда было разрешено делать пять замен, но в те же три слота, что и ранее. При этом, в АПЛ уже в сезоне-2020/21 решили вернуться к практике использования трех замен, но спустя два года лига решила унифицировать свои правила со многими другими континентальными национальными чемпионатами, где разрешалось делать по пять замен. Кроме того, дополнительный слот оговорен для случаев, когда кто-то из футболистов получает повреждение головы.

В АПЛ пошли на такие изменения с целью снизить нагрузку на футболистов, чтобы те не угрожали потенциальными забастовками, так как матчей, особенно у топ-клубов, практически с каждым сезоном становится все больше и больше.

Впрочем, сейчас в ЕФК есть немало скептиков, которые считают, что увеличение заявок с 25 до 28 футболистов, а также предоставление командам права на шесть замен по ходу поединков, не приведет к снижению нагрузки на футболистов. Прежде всего, речь идет даже не о физических кондициях, а о психологической усталости, так как многие игроки, вне зависимости от участия в матчах, вынуждены тяжело тренироваться и совершать переезды со своими коллективами, что все равно негативно влияет на их состояние, приводя к профессиональному “выгоранию”.

Было подсчитано, что в минувшем сезоне 19-летний правый защитник Тоттенхэма Арчи Грей 80 раз был включен в заявку на различные матчи – официальные и неофициальные, на клубном и международном уровнях. Это стало своего рода рекордом, наряду с аналогичным показателем у представителя Реала Арды Гюлера. А в сентябре Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FifPro) опубликовала традиционный ежегодный отчет, в котором делался акцент на том, сколько матчей проводили футболисты в сезоне-2024/25, а также сколько переездов им предстояло осуществить вместе со своими командами.

В частности, в отчете говорилось следующее: “Даже если футболист не сыграет ни одной минуты, он все равно должен физически присутствовать и в полной мере участвовать в подготовке команды, готовиться морально, часто проводя время вдали от дома и совершая международные переезды. Таким образом, подобные мероприятия также являются частью рабочего времени игрока и должны учитываться”.

По этой причине, как ожидается, у топ-клубов может возникнуть оппонент в виде профсоюзных организаций футболистов, однако в целом заинтересованная сторона готовится лоббировать свои интересы, акцентируя внимания не только на возможности давать игрокам повод для большего отдыха в физическом плане, но и на том, что увеличение ротации позволяет увеличить зрелищность матчей.

Согласно статистике, введение правила пяти замен в АПЛ, начиная с сезона-2022/23, оказало большое влияние на количество мячей, забитых футболистами, которые вышли на поле со скамейки запасных. Если в сезоне-1992/93 запасные отличились только 4,7% забитых мячей, то в последние годы этот показатель лишь неуклонно рос. Например, в сезоне-2020/21 он составлял 9,1%, в сезоне-2021/22 – 9,8%, в сезоне-2022/23 – 12,7%, в сезоне-2023/24 – 13,3%, в сезоне-2024/25 – 13,5%, а в текущем сезоне равен и вовсе 16,1%, что является историческим (пускай пока и промежуточным) максимумом.

Однако для того, чтобы какие-либо изменения в правила футбола были приняты, необходимо одобрение на них со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). А там пока, похоже, абсолютно не готовы к переменам, которые предварительно стараются еще и тестировать на турнирах низшего уровня, чтобы получить оценку внедряемым новшествам, прежде чем рекомендовать их на более широкий круг соревнований.

С другой стороны, нынешнее начало консультаций, что логично, не подразумевает мгновенных решений. Это прекрасно понимают и топ-клубы, инициировавшие подобного рода дискуссии. Равно как у сторонников перемен есть четкое понимание того, что в какой-то момент ФИФА и УЕФА, скорее, станут их партнерами в этом вопросе, так как эти организации периодически лишь увеличивают количество матчей в современном профессиональном футболе – например, ЧМ-2026, который состоится на полях США, Мексики и Канады, впервые в истории будет разыгрываться не среди 32-х сборных, как ранее, а среди 48-ми. А это приведет к росту количества матчей с 64-х до 104-х – как уж тут не задуматься о больших заявках, количестве замен и, в конечном итоге, увеличения возможностей для ротации. Поэтому топ-клубы Европы, кажется, ныне посеяли “зернышки инноваций” в весьма плодородную почву…

