Топ-клубы обсуждают увеличение количества замен в футболе

Топ-клубы Европы обсуждают возможность использования шести замен в официальных матчах, сообщает BBC Sport.

Представители европейских клубов собрались на Генеральной ассамблее Европейской ассоциации футбольных клубов (EFC) в Риме на прошлой неделе, чтобы обсудить актуальные проблемы в футболе.

Хотя этот вопрос не был официально внесtн в повестку дня, клубы провели неформальные частные беседы о возможности увеличения заявок до 28 игроков (вместо нынешних 25) и использования шести замен в матче.

Однако, чтобы такие изменения вступили в силу, их сначала должна одобрить Международная футбольная ассоциация (IFAB) – официальный орган, устанавливающий правила игры. Пока неизвестно, когда и произойдут ли вообще подобные изменения.

Идея расширения заявок до 28 игроков рассматривается как способ уменьшить нагрузку на футболистов, особенно после угроз забастовок.

В то же время источники, близкие к Профессиональной ассоциации футболистов (PFA), сомневаются, что увеличение состава действительно поможет игрокам, поскольку это не снизит количество поездок и не уменьшит ментальную усталость – даже если футболист не выйдет на поле.

В июне УЕФА, EFC, FIFPro Europe и Европейские лиги начали исследование, чтобы лучше оценить различные типы травм, уровень производительности и благополучие игроков.