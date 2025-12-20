Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  УЕФА оштрафовал украинские клубы. Сколько потеряли Шахтер и Динамо?
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 13:59
678
1

Горняки и киевляне пополнили копилку УЕФА на 18500 евро

20 декабря 2025, 13:59
678
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» получили штрафы от УЕФА.

«Горняки» вынуждены заплатить 15 тысяч евро за «распространение сообщения, которое является неуместным для спортивного мероприятия» в матче 4-го тура Лиги конференций против «Шемрока» (2:1).

Киевляне в свою очередь потеряли 3500 евро за «ненадлежащее поведение команды» в игре того же тура Лиги конференций против «Омонии» (0:2).

Основной этап Лиги конференций «Шахтер» с 13 очками в 6 матчах завершил на 6-м месте в турнирной таблице, а «Динамо» финишировало 27-м, набрав 6 баллов из 18 возможных.

По теме:
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
Шахтер Донецк Динамо Киев УЕФА финансы штрафы
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Для наших грандів це копійки. Ой,...ну тобто вже шаги!😊 А яке повідомлення - якщо проукраїнський політичний банер, то він тих шагів вартий. 😊
Ответить
0
