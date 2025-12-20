УЕФА оштрафовал украинские клубы. Сколько потеряли Шахтер и Динамо?

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» получили штрафы от УЕФА.

«Горняки» вынуждены заплатить 15 тысяч евро за «распространение сообщения, которое является неуместным для спортивного мероприятия» в матче 4-го тура Лиги конференций против «Шемрока» (2:1).

Киевляне в свою очередь потеряли 3500 евро за «ненадлежащее поведение команды» в игре того же тура Лиги конференций против «Омонии» (0:2).

Основной этап Лиги конференций «Шахтер» с 13 очками в 6 матчах завершил на 6-м месте в турнирной таблице, а «Динамо» финишировало 27-м, набрав 6 баллов из 18 возможных.