Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 11:53 |
ЛНЗ и Оболонь выбрали стартовые составы на матч 15-го тура Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится в субботу, 6 декабря, в 13:00 по киевскому времени

ЛНЗ и Оболонь выбрали стартовые составы на матч 15-го тура Премьер-лиги
Коллаж Sport.ua. ЛНЗ – Оболонь

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 6 декабря, сыграют черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 14-ти туров ЛНЗ разместился на второй позиции в турнирной таблице, набрав 29 баллов. В активе «Оболони» – 17 пунктов, команда занимает пятое место.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Рябов, Ноникашвили, Пастух, Проспер, Кузык, Яшари

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Ильин, Прокопенко, Чех, Мединский, Слободян, Устименко

Стартовые составы на матч чемпионата Украины ЛНЗ Оболонь

По теме:
Известный тренер ждет сенсацию в матче Колос – Шахтер в УПЛ
Дулуб назвал проблему, которая может помешать ЛНЗ обыграть Оболонь в УПЛ
Где смотреть матч 15-го тура чемпионата Украины Колос – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь стартовые составы Виталий Пономарев Александр Антоненко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
