ЛНЗ и Оболонь выбрали стартовые составы на матч 15-го тура Премьер-лиги

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 6 декабря, сыграют черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

После 14-ти туров ЛНЗ разместился на второй позиции в турнирной таблице, набрав 29 баллов. В активе «Оболони» – 17 пунктов, команда занимает пятое место.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Рябов, Ноникашвили, Пастух, Проспер, Кузык, Яшари

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Ильин, Прокопенко, Чех, Мединский, Слободян, Устименко

