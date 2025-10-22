ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций против турецкого «Самсунспора».

– Многие игроки завтра не помогут команде – в частности, звучали фамилии Шапаренко, Тимчика, Ярмоленко, Беловара, Торреса, Дубинчака. За последние дни этот список не пополнился?

– Добрый вечер. Хочу начать с того, что сегодня была непростая ночь для всей Украины. Снова страна-террорист наносит удары по нашим городам. Два человека погибли, более тридцати человек получили различные степени повреждений. Очень непростая ситуация с энергетикой в стране. Я думаю, что все, кто сочувствует нам, смотрит, что происходит в нашей стране, понимают, что ситуация очень напряженная и очень непростая. Наши соболезнования погибшим и семьям, которые пострадали от агрессии как в целом, так и сегодня ночью. Это мы говорим о Киеве.

Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня все те игроки, кого вы назвали, не могут нам помочь. Так же Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U19, чтобы они получили практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0.

– Какие сильные стороны «Самсунспора» можно выделить? Кого из игроков соперника стоит опасаться больше всего?

– Если мы говорим о нашем сопернике, то это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря удачному финишному спринту они заняли третье место. Показывают достаточно агрессивную, хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали во время трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно успешно выступать в лиге.

В первую очередь, когда мы говорим об этой команде, то мы должны понимать, что на каждом месте, в каждом звене есть сильные игроки, от которых можно ожидать любых уверенных и ярких действий. И футбол – это игра не одного-двух игроков, это игра команды. А безусловно, индивидуальное мастерство порой решает многое.

– Виталий Буяльский четыре матча подряд не попадал в стартовый состав, но в последних двух поединках начинал игру с первых минут. Ему удалось вернуть доверие тренера?

– Главный тренер решает, кто играет, а кто – нет.

– «Самсунспор» – очень агрессивная команда. Чего вы ожидаете от предстоящей игры?

– Всегда непросто играть в Турции. Мы знаем, как здесь любят футбол – это почти религия. Неоднократно играли против местных команд и понимаем, в каком стиле они будут действовать. В прошлогодней Лиге Европы мы играли с «Галатасараем». Я думаю, что рисунок игры не сильно будет отличаться от того, который был в прошлом году. Именно на такую поддержку со стороны болельщиков, именно на такую агрессию со стороны игроков мы настраиваем свою команду.

«Динамо» проведет выездной матч против «Самсунспора» 23 октября в Турции. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее УЕФА определилась с судейской бригадой, которая будет обслуживать матч «Самсунспора» и киевского «Динамо».