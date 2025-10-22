Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Лига конференций
22 октября 2025, 20:09 | Обновлено 22 октября 2025, 21:30
3034
13

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи

Тренер дал пресс-конференцию накануне поединка еврокубка

22 октября 2025, 20:09 | Обновлено 22 октября 2025, 21:30
3034
13 Comments
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций против турецкого «Самсунспора».

– Многие игроки завтра не помогут команде – в частности, звучали фамилии Шапаренко, Тимчика, Ярмоленко, Беловара, Торреса, Дубинчака. За последние дни этот список не пополнился?

– Добрый вечер. Хочу начать с того, что сегодня была непростая ночь для всей Украины. Снова страна-террорист наносит удары по нашим городам. Два человека погибли, более тридцати человек получили различные степени повреждений. Очень непростая ситуация с энергетикой в стране. Я думаю, что все, кто сочувствует нам, смотрит, что происходит в нашей стране, понимают, что ситуация очень напряженная и очень непростая. Наши соболезнования погибшим и семьям, которые пострадали от агрессии как в целом, так и сегодня ночью. Это мы говорим о Киеве.

Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня все те игроки, кого вы назвали, не могут нам помочь. Так же Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U19, чтобы они получили практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0.

– Какие сильные стороны «Самсунспора» можно выделить? Кого из игроков соперника стоит опасаться больше всего?

– Если мы говорим о нашем сопернике, то это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря удачному финишному спринту они заняли третье место. Показывают достаточно агрессивную, хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали во время трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно успешно выступать в лиге.

В первую очередь, когда мы говорим об этой команде, то мы должны понимать, что на каждом месте, в каждом звене есть сильные игроки, от которых можно ожидать любых уверенных и ярких действий. И футбол – это игра не одного-двух игроков, это игра команды. А безусловно, индивидуальное мастерство порой решает многое.

– Виталий Буяльский четыре матча подряд не попадал в стартовый состав, но в последних двух поединках начинал игру с первых минут. Ему удалось вернуть доверие тренера?

– Главный тренер решает, кто играет, а кто – нет.

– «Самсунспор» – очень агрессивная команда. Чего вы ожидаете от предстоящей игры?

– Всегда непросто играть в Турции. Мы знаем, как здесь любят футбол – это почти религия. Неоднократно играли против местных команд и понимаем, в каком стиле они будут действовать. В прошлогодней Лиге Европы мы играли с «Галатасараем». Я думаю, что рисунок игры не сильно будет отличаться от того, который был в прошлом году. Именно на такую поддержку со стороны болельщиков, именно на такую агрессию со стороны игроков мы настраиваем свою команду.

«Динамо» проведет выездной матч против «Самсунспора» 23 октября в Турции. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее УЕФА определилась с судейской бригадой, которая будет обслуживать матч «Самсунспора» и киевского «Динамо».

По теме:
Вратарь Динамо объяснил, почему клуб пропускает голы на последних минутах
Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»
Два ведущих игрока Кривбасса не успеют восстановиться до матча с Динамо
Александр Шовковский Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Футбол | 22 октября 2025, 15:07 8
Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз
Топ-клубы вновь хотят менять правила футбола. К чему готовиться в этот раз

Логика следующая: больше турниров, больше матчей, больше денег, больше игроков, больше замен…

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 1
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную

Парижане разгромили «Байер» – 7:2

ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Футбол | 22.10.2025, 20:44
ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22.10.2025, 12:53
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamic
Сподіваємось на перемогу Динамо Київ!
Ответить
+4
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І навіть фанати з ⚒️Донецька:
Звитяги бажають столиці!⚪🔵
Здолать перешкоду турецьку🇺🇦🤜🇹🇷
І спільну поповнить скарбницю! 😊
Ответить
+4
Паша Мех
Саня !!!
Верим в победу и хорошую игру 
🔵⚽🔥👏💪🤝🇺🇦🍻
Ответить
+2
AK.228
Не о чем 
Ответить
-2
Пафос
Dynamic Кормушкин, мой банан 🍌 будешь?
Ответить
-2
Arera
Украинцы уже сделали выбор за кого болеть. За турков конечно. И против киевских сепаратистов!
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
An124_Ukr
Самсунг переможе цей рахітський електрон ))))
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
AlexanderPidor
Вже відписався з одного акаунту тут, тепер буде з двох, нехай всі бачуть,що не даремно мені платять. Ми щури тримаємо кулачки за Самсунспор 💪
Ответить
-7
Alexander Киев
Тримаємо кулаки за Самсунспор 💪🏻
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 6
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 25
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
20.10.2025, 23:31 28
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем