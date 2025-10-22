В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга

18 октября в немецкой Бундеслиге состоялась очередная серия классического противостояния между Баварией и дортмундской Боруссией. Матч завершился победой «красных» со счетом 2:1, которую им обеспечили точные удары Кейна и Олисе. Однако в целом игра запомнилась не только (и не столько) этим, но и активным поведением фанатов Баварии на трибунах.

Болельщики мюнхенского гранда резонно посчитали, что лучшего шанса, нежели общенемецкое дерби с «черно-желтыми», им для выражения собственной позиции не найти. На игре против Боруссии активные фанаты Баварии выразили очевидный протест против возвращения в клуб бывшего центрбека Жерома Боатенга, который девять раз становился с «красными» чемпионом Германии, пять раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны, а также по два раза выигрывал с мюнхенцами Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, в 2014-м Боатенг, будучи представителем Баварии, выигрывал со сборной Германии чемпионат мира, финальная часть которого проходила на полях Бразилии.

Всего Боатенг сыграл за Баварию в период с 2011 по 2021 годы 363 официальных матча, в которых отличился 10 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Впоследствии центрбек поиграл за французский Лион, итальянскую Салернитану и австрийский ЛАСК, а в середине сентября нынешнего года объявил о завершении карьеры игрока.

После того, как Боатенг повесил бутсы на гвоздь, стало понятно, что насовсем покидать футбол Жером не собирается. Экс-центрбек сборной Германии (76 матчей, 1 гол) выразил интерес к тому, чтобы попробовать себя в тренерском ремесле, где он еще с начала нынешнего года и по август практиковался в молодежной команде ЛАСКа, выполняя функции ассистента главного тренера параллельно с игрой в футбол на профессиональном уровне.

Недавно стало известно, что по решению главного тренера Баварии Венсана Компани, Жером Боатенг присоединился к мюнхенскому клубу для того, чтобы пройти там стажировку в нынешнем штабе бельгийского наставника. И хотя руководство «красных» официально подчеркнуло, что это не является постоянным назначением, а приход Боатенга стоит рассматривать исключительно как временное явление, фанатам Баварии, особенно посетителям южной трибуны стадиона, это крайне не понравилось и они на матче против Боруссии Дортмунд вывесили ряд баннеров с протестом против такого решения боссов.

В частности, лозунги на баннерах были такими:

«Тот, кто предоставляет место нарушителю, разделяет с ним вину – Боатенг, проваливай!»

«В нашем клубе нет места негодяям. Больше нет места Боатенгу!»

«Нет сцены/платформы для нарушителей. Проваливай, Боатенг!»

Почему фанаты Баварии столь негативно восприняли информацию о возвращении Боатенга в клуб с целью пройти стажировку? Все дело в судебных разбирательствах, связанных с экс-центрбеком, которого обвиняли в домашнем насилии по отношению к его тогдашней девушке, имевшем место быть еще в 2018 году. В 2021-м сообщалось, что Мюнхенский земельный суд признал Боатенга виновным в нанесении телесных повреждений, обязав Жерома выплатить своей экс-девушке денежную компенсацию в размере 1,8 миллиона евро. Такое решение суда можно считать удачным для экс-футболиста Баварии и сборной Германии, так как ему «светило» до пяти лет тюремного заключения.

Впрочем, несмотря на то, что по решению суда Боатенга нельзя считать преступником, согласно положений немецкого законодательства, для фанатов Баварии с тех пор Жером является нежелательной фигурой, чьи ассоциации с их любимым клубом лишь вредят имиджу «красных».

Реагируя на критику со стороны ультрас, руководители Баварии поспешили заявить, что клуб в целом не собирается заключать полноценное сотрудничество с Боатенгом, а пребывание того на тренировочной базе связано исключительно с волей главного тренера Венсана Компани.

«Многое происходит из ничего. Жером лично знаком с Венсаном и попросился понаблюдать за его тренировками и работой в течение нескольких недель. Клуб не принимает его на работу, это не конкретная должность», – заявил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

Генеральный же директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен высказался в похожем ключе, также связав пребывание Боатенга в стане «красных» с дружескими отношениями того и нынешнего главного тренера первой команды Венсана Компани.

«Венсан и Жером знакомы с давних пор. Мы просто договорились, что Жером теперь будет наблюдать за тренировками. Вот и все. Это сложный случай. Я считаю, что каждый человек заслуживает реабилитации. Более того, нам следует ознакомиться с вердиктом [суда] в полном объеме», – сказал Дрезен.

Что касается позиции самого Венсана Компани, то несколько недель назад специалист публично отмечал, что был бы рад, если бы Боатенг «провел с нами несколько недель и поделился своим опытом в качестве защитника, игравшего на топ-уровне». Кроме того, бельгийский коуч выразил уверенность, что Жером обладает потенциалом, чтобы успешно проявить себя на тренерской стезе в будущем.

Однако теперь, столкнувшись с яростным сопротивлением со стороны самых активных своих поклонников, Бавария вряд ли решится пойти на то, чтобы предоставить Жерому Боатенгу полноценный контракт и место в тренерском штабе Венсана Компани. Интересно также, что сам экс-центрбек и чемпион мира-2014 до сих пор публично ни разу не высказывался на тему судебного процесса и обвинений в его адрес. Ожидается, что впервые общественность сможет узнать позицию Жерома по этому вопросу 21 ноября, когда в свет выйдет документальный фильм «Быть Жеромом Боатенгом». В нем бывший защитник расскажет о своей карьере и прольет свет на подробности скандального судебного процесса, который всерьез испортил ему концовку игроцкой карьеры, а теперь, очевидно, мешает на старте тренерской.

Алексей СЛИВЧЕНКО